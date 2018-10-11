Аэропорт Киев потеряет часть пассажиропотока из-за ухода авиакомпаний

Международный аэропорт Киев им. Сикорского в Жулянах планирует в 2019 году нарастить пассажиропоток на 25-30% по сравнению с текущим 2018 годом, в котором планируется обслужить 2,6 млн человек.

"На следующий год запланирован рост пассажиропотока в районе 25-30% от существующего", – сказал топ-менеджер.

Об этом сообщил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский, передает Интерфакс-Украина.

Как уточнили в пресс-службе, ранее озвученный прогноз на 2018 год в 2,8 млн пассажиров был уменьшен в связи с уходом авиакомпании Fly Dubai (переходом в Борисполь – ред.) и снижения плотности графика Nordica.

Ранее сообщалось, что аэропорт Киев планирует инвестировать более 600 млн грн в реконструкцию и расширение основного международного терминала А.

Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотока занимает второе место в Украине. В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

За 9 месяцев текущего года аэропорт обслужил 2,1 млн пассажиров, что на 57,3% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.