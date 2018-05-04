Аэропорт Киев нашел способ обслуживать больше пассажиров

Международный аэропорт Киев им. И.Сикорского намерен расширить терминал А с целью обслуживания растущего пассажиропотока.

Об этом заявил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"В ближайшие несколько лет мы прогнозируем рост пассажиропотока и с этим связана новая масштабная реконструкция, которую ведет в аэропорту компания Мастер-Авиа (управляет аэропортом – ред.). В 2019 году мощности аэропорта на прилет и на вылет будут увеличены вдвое", - сказал он.

По его словам, к настоящему времени переоборудована и увеличена зона прилета международных рейсов, а в середине мая этого года в аэропорту начинается масштабная реконструкция международного терминала А.

"Раньше аэропорт использовал терминал D только для обслуживания внутренних рейсов. К сожалению, внутренний пассажиропоток значительно сократился, практически сошел на нет. Было принято решение переоборудовать часть мощностей для обслуживания прилетающих пассажиров международных рейсов. Точную стоимость реконструкции я назвать не могу, так как мы в процессе, это примерно 20 млн грн", - сказал Костржевский.

Он добавил, что уже построены две галереи, которые соединили терминалы D и А, увеличено количество стоек паспортного контроля в два раза, значительно увеличена площадь для пребывания пассажиров, вдвое увеличено количество лент выдачи багажа.

"К терминалу А планируется пристроить дополнительные площади, порядка 9 тыс. кв. м, что позволит вдвое увеличить количество стоек регистрации – до 40. Также вдвое увеличится количество стоек паспортного контроля, пунктов контроля на авиабезопасность. В итоге, количество одновременно обслуживаемых пассажиров вырастет в 2,5 раза. Сейчас это порядка 700 пассажиров в час, в планах довести до 1,5 тыс.", - сказал Костржевский.

Международный аэропорт Киев расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города, по количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине. В аэропорту три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал В. ВПП позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.

В первом квартале 2018 года аэропорт обслужил 442 тыс. пассажиров, что на 50,4% больше, чем в первом квартале 2017 года. Количество пассажиров, обслуженных на международных рейсах, составило 423,9 тыс. человек, на внутренних рейсах - 18,1 тыс. пассажиров.