Аэропорт Борисполь с начала года обслужил более 10 млн пассажиров

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В октябре аэропорт обслужил почти 1,2 млн пассажиров
Фото: Аэропорт Борисполь/ Facebook

В октябре аэропорт обслужил почти 1,2 млн пассажиров

Международный аэропорт Борисполь всего за 10 месяцев этого года обслужил до 10,6 млн человек, что на 18% больше чем в январе-октябре 2017-го. Из них 8,1 млн летали регулярными рейсами, 2,5 млн - чартерными.

Об этом сообщили администрации аэропорта, передает ЦТС.

В октябре аэропорт обслужил почти 1,2 млн пассажиров, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Большая часть пассажиров воспользовалась регулярными рейсами - 902,2 тыс. человек, еще 280,3 тыс. - чартерными.

Напомним, что международный аэропорт Борисполь в сентябре 2018 года увеличил пассажиропоток на 20% – до почти 1,3 млн пассажиров в сравнении с сентябрем прошлого года.

Аэропорт Борисполь является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочные полосы: одну – длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую – длиной 3,5 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс. 

По итогам 2017 года Борисполь поставил новый рекорд – обслужил 10,6 млн пассажиров, что на 22,1% больше в сравнении с 2016 годом.

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