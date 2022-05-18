Любимая игрушка олигарха. Абрамович может закрыть сделку по продаже Челси до конца месяца — Bloomberg 18 мая, 17:13 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Подсанкционный российский олигарх Роман Абрамович может закрыть сделку по продаже футбольного клуба Челси до установленного дедлайна 31 мая.

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Российский олигарх Роман Абрамович и британское правительство нашли юридическое решение по долгу футбольного клуба Челси перед подсанкционным бизнесменом. Это позволит продолжить процесс закрытия соглашения по продаже клуба, пишет агентство Bloomberg.

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Олигарх был готов списать долг клуба в 1,5 млрд фунтов, но из-за наложенных на Абрамовича санкций его счета были заморожены, и это оказалось невозможным.

По данным агентства, российский олигарх и правительство Британии нашли решение, которое позволит все же закрыть сделку по продаже клуба. В настоящее время бизнесмен и его юристы уверены, что британское правительство одобрит соглашение по продаже Челси.

Так, инвесторы должны получить разрешение на оформление сделки от АПЛ, а затем правительство Британии выдаст клубу новую лицензию, которая позволит осуществить продажу.

«Разрешение правительства на продажу также должно дать зеленый свет плану Абрамовича по передаче средств от продажи новому благотворительному фонду», — пишет Bloomberg.

Срок действия временной правительственной лицензии Челси истекает 31 мая. Эта же дата является дедлайном для закрытия сделки.

Решение, найденное Абрамовичем и правительством Британии, позволяет успеть уладить все формальности до указанного срока.

В начале мая стало известно, что футбольный клуб Челси близок к подписанию соглашения о продаже с группой, которую возглавляет президент Guggenheim Partners Тодд Боли.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Роман Абрамович попросил потенциальных покупателей футбольного клуба Челси увеличить сумму сделки еще на 600 млн евро.

После продажи Челси Абрамович будет заинтересован в покупке испанской Валенсии.

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