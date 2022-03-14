ЕС может запретить экспорт в РФ автомобилей дороже 50 тысяч евро, ввести санкции против Абрамовича и других россиян — Bloomberg
ЕС может одобрить запрет уже в понедельник (Фото:binmassam / pixabay)
Евросоюз обсуждает введение запрета на экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 50 000 евро ($54,76 тыс.) в рамках нового санкционного пакета.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов.
Предлагаемый запрет, который могут одобрить уже в понедельник, будет применяться к моделям нескольких европейских автомобильных брендов, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Запрет будет распространяться на лодки и самолеты, а также мотоциклы стоимостью более 5000 евро.
Агентство отмечает, что многие европейские автопроизводители уже добровольно приостановили поставки в Россию.
Также Bloomberg сообщает, что Евросоюз может вслед за Великобританией ввести санкции против российского миллиардера, собственника британского футбольного клуба Челси Романа Абрамовича.
Кроме него, в санкционный список могут попасть управляющий директор и член совета директоров Яндекса Тигран Худавердян и владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.
Послы ЕС обсудили четвертый раунд санкций и торговых ограничений в воскресенье.
России грозит международная изоляция из-за полномасштабного нападения на Украину. США и ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против РФ. Семь российских банков, в том числе ВТБ, отключили и SWIFT. Страны Запада ввели санкции против российского центробанка, заблокировал доступ России к половине ее международных резервов. Также Еврокомиссия запретила всем зарегистрированным в РФ и контролируемым Россией самолетам приземляться, взлетать или пролетать по территории ЕС.
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