ЕС может запретить экспорт в РФ автомобилей дороже 50 тысяч евро, ввести санкции против Абрамовича и других россиян — Bloomberg 14 марта, 12:10 Цей матеріал також доступний українською ЕС может одобрить запрет уже в понедельник (Фото:binmassam / pixabay)

Евросоюз обсуждает введение запрета на экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 50 000 евро ($54,76 тыс.) в рамках нового санкционного пакета.



Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух дипломатов.

Предлагаемый запрет, который могут одобрить уже в понедельник, будет применяться к моделям нескольких европейских автомобильных брендов, включая Audi, BMW, Mercedes, Ferrari и Porsche. Запрет будет распространяться на лодки и самолеты, а также мотоциклы стоимостью более 5000 евро.

Агентство отмечает, что многие европейские автопроизводители уже добровольно приостановили поставки в Россию.

Также Bloomberg сообщает, что Евросоюз может вслед за Великобританией ввести санкции против российского миллиардера, собственника британского футбольного клуба Челси Романа Абрамовича.

Кроме него, в санкционный список могут попасть управляющий директор и член совета директоров Яндекса Тигран Худавердян и владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников.

Послы ЕС обсудили четвертый раунд санкций и торговых ограничений в воскресенье.

России грозит международная изоляция из-за полномасштабного нападения на Украину. США и ЕС уже объявили несколько пакетов санкций против РФ. Семь российских банков, в том числе ВТБ, отключили и SWIFT. Страны Запада ввели санкции против российского центробанка, заблокировал доступ России к половине ее международных резервов. Также Еврокомиссия запретила всем зарегистрированным в РФ и контролируемым Россией самолетам приземляться, взлетать или пролетать по территории ЕС.

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