«А зима будет большая». В Сети появился ролик, в котором Россия пугает Европу новым ледниковым периодом
Россия пугает Европу отключением газа (Фото:Summerquai via YouTube / Скриншот)
На фоне остановке российского газопровода Северный поток в Сети появился ролик под песню А зима будет большая, в котором Газпром угрожает Европе новым ледниковым периодом.
Ролик под песню А зима будет большая начали публиковать небольшие YouTube каналы вечером 5 сентября. Видео начали появляться на платформе примерно после
Также ролик публикуют у себя некоторые провоенные россиийские Telegram-каналы и отдельные пользователи Twitter.
Ролик часто публикуют с подписью «Газпром опубликовал», однако на официальных страницах Газпрома это видео найти не удалось.
В начале видео сотрудник российского Газпрома перекрывает газовый вентиль. После чего в Европе наступает ледниковый период, который накрывает разные города.
В финале ролика над белой пустыней возвышается заиндевелый шпиль, а закадровый голос допевает слова из одноименной песни Юрия Визбора: «Только сумерки да снег».
Как сообщалось, газопровод Северный поток после техобслуживания (31 августа — 2 сентября) не был введен в строй. В Газпроме объяснили это выявленными утечками масла в двигателях Siemens.
По версии российского монополиста, эта неисправность может быть устранена только при заводском ремонте, который возможен только на заводе в Монреале. В то же время, его, якобы, нельзя провести, ведь Канада ввела санкции против Газпрома.
В Siemens уже разоблачили российские отговорки, заявив, что в прошлом такие утечки не приводили к прекращению работы газопровода.
Новость о том, что Северный поток не возобновит работу уже привела к скачку цен на газ в Европе на 30%.
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