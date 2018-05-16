8 июня в Киеве состоится IV Агропромышленный экспортный форум

8 июня 2018 года в Киеве, на речном лайнере Rosa Victoria, состоится ІV Агропромышленный экспортный форум – самая большая коммуникационная платформа Украины с фокусом на привлечение инвестиций в сферу аграрной промышленности. Организатор Форуму – A7 CONFERENCES. Официальный перевозчик– Turkish Airlines, Инвестиционный партнер – A7 CAPITAL. Партнер деловых поездок – AirLife. В рамках выставки – АГРО-2018/ AGRO-2018.

Место проведения: Лайнер Rosa Victoria, г. Киев, ул. Набережно-Крещатицкая, причал.

Час проведения: 8 июня 2018 года (09:00-21:00).

За последнее десятилетие предприятия АПК (агропромышленного комплекса) сделали большой шаг в направлении маркетинга, таким образом украинская продукция начала постепенно выходить на международный рынок, более того - на этих рынках украинские производители оказались конкурентоспособными. Рост объемов экспорта продукции АПК и пищевой промышленности по 2017 составил 19,5%, что в денежном эквиваленте составляет 2,6 млрд. долларов. Однако проблемы до сих пор существуют, ведь даже на украинском внутреннем рынке украинских производителей могут вытеснить дороже, однако более качественные, иностранные товары. В 2017 году объем экспортных поставок агропродовольственной продукции из Украины в ЕС по сравнению с 2016 годом вырос на 27%, что в денежном эквиваленте составляет 1,2 млрд. евро. Однако, в то же время, экспорт агропродовольственной продукции из Евросоюза в Украину вырос более 200 млн евро.

Одной из причин является детехнологизация и деиндустриализация Украины, и ее позиционирование как сырьевой базы для ведущих европейских стран. Однако, Украина уже стала на путь внедрения технологий, пусть это происходит и не высокими темпами. Примером среди теперь мировых лидеров в сельском хозяйстве может стать Израиль. Низкий показатель пригодных для ведения сельского хозяйства земель - всего 20% – компенсируется высокой эффективностью инновационных технологий. Например, автоматизированный процесс сбора миндаля составляет всего 30 секунд. Иногда даже производители, которые внедряют инновации, сталкиваются с проблемами - недостаточные производственные мощности, то есть невозможность вовремя переработать продукцию. Потери также в процессе переработки из-за устаревших оборудования на предприятиях. Снижается конкурентоспособность украинских производителей из-за недостатков транспортировки и хранения продукции. В общем, только 3/5 произведенной сельскохозяйственной продукции доходит до потребителя. О решении этих проблемных моментов, опыт международных компаний, реальные возможности привлечения инвестиций и многое другое, будет идти речь на Агропромышленном экспортном форуме 8 июня 2018.

Форум уже в третий раз станет крупнейшим мероприятием в Украине, который объединяет влиятельных игроков индустрии, украинских производителей, международных инвесторов, профильные ассоциации, посольства, ведущие медиа и смежные отрасли. Целью форума является исследование современных мировых трендов пищевой промышленности и потенциала агросектора Украины в рамках глобального рынка. Основной задачей форума является привлечение внимания международных и внутренних инвесторов к потенциалу отечественного сектора производства сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

Программа форума состоит из трех сессий. Первая сессия будет сосредоточена на государственной политике в отношении аграрного сектора - программа Министерства аграрной политики и продовольствия по развитию сектора АПК, движимы реформы и сотрудничество с зарубежными представительствами. Во второй сессии форума речь пойдет об опыте интеграции инновационных технологий в ведущих компаниях АПК и пищевой промышленности для повышения качества продукции и экономии производства. О привлечении инвестиций в аграрный сектор для увеличения объемов производства и развития экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью речь пойдет в третьей сессии форума.

Программу и дополнительную информацию можно найти на сайте: a7conf.com/agricruise