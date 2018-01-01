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244 тысячи. Укрзализныця продала рекордное количество билетов за день

Сегодня, 13:18
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В компании заверили, что после продажи всех билетов на круглогодичные поезда Укрзализныця доставит дополнительные

Фото: Укрзализныця

Укрзализныця в течение 4 декабря продала 244 тыс. пассажирских билетов, что является рекордным показателем для компании.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Из них 148 тыс. билетов пассажиры приобрели через интернет, что составляет 61% от общего количества. Остальные купили в железнодорожных кассах.

Похожая активность наблюдалась летом 2018 года, когда за сутки пассажиры приобрели более 176 тыс. билетов на поезда.

Укрзализныця отметила, что в среднем компания за сутки продает около 149 тыс. мест, 52% - через интернет.

Сейчас компания сняла ограничения на покупку билетов онлайн. Ранее сообщалось, что загруженность сайта выросла в шесть раз.

Кроме того, в компании заверили, что после продажи всех билетов на круглогодичные поезда, Укрзализныця начнет продажу на дополнительные. Их планируют доставить не меньше 30 во время праздничного сезона.

Теги:   Рекорд Билеты Укрзализныця

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Бизнес/Компании/Рынки

Сегодня, 13:18

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244 тысячи. Укрзализныця продала рекордное количество билетов за день

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