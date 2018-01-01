244 тысячи. Укрзализныця продала рекордное количество билетов за день Сегодня, 13:18 75 Цей матеріал також доступний українською В компании заверили, что после продажи всех билетов на круглогодичные поезда Укрзализныця доставит дополнительные Фото: Укрзализныця

Укрзализныця в течение 4 декабря продала 244 тыс. пассажирских билетов, что является рекордным показателем для компании.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Из них 148 тыс. билетов пассажиры приобрели через интернет, что составляет 61% от общего количества. Остальные купили в железнодорожных кассах.

Похожая активность наблюдалась летом 2018 года, когда за сутки пассажиры приобрели более 176 тыс. билетов на поезда.

Укрзализныця отметила, что в среднем компания за сутки продает около 149 тыс. мест, 52% - через интернет.

Сейчас компания сняла ограничения на покупку билетов онлайн. Ранее сообщалось, что загруженность сайта выросла в шесть раз.

Кроме того, в компании заверили, что после продажи всех билетов на круглогодичные поезда, Укрзализныця начнет продажу на дополнительные. Их планируют доставить не меньше 30 во время праздничного сезона.