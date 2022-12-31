Уходящий год — один из самых сложных в истории независимой Украины. Полномасштабная война, ракетные обстрелы, блэкауты, миграция населения и невозможность прогнозировать свою деятельность хотя бы на месяц-два — далеко не весь перечень вызовов, с которыми столкнулся бизнес. Этот, 2022 год, изменил все. Как сильно он повлиял на компании и ее работников, были ли достижения и каковы планы на 2023 год — об этом рассказали топ-менеджеры девелоперской компании Avalon

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Роман Давимука, исполнительный директор

О работе в 2022 году

После полномасштабного российского вторжения паники у клиентов не было, однако остро встал вопрос правильной коммуникации. В первые недели войны люди хотели получить обратную связь, и мы им предоставили такую возможность. Объясняли, что работаем, и все наши обязательства будут закрыты. Нам поверили, потому что у Avalon — репутация надежного застройщика.

Сложившаяся ситуация не стала для нас шоком. Потому что мы готовились к разным сценариям и ожидали экономической турбулентности. К этому Avalon готовился несколько лет, мы копили рабочий финансовый капитал и активно работали над себестоимостью. Поэтому компания была готова к кризису.

Сложившаяся ситуация — это проверка на прочность и ответственность девелоперов перед своими клиентами. Поэтому сейчас очень важно выполнить все свои обязательства. Рынок увидит, кто способен эффективно работать в сверхсложное время, когда поступления от продажи будущих метров минимальны.

О вызовах, достижениях и планах на 2023 год

Цены на строительные материалы растут, например, в Европе это 25%, поэтому это побудило компанию перестраивать процессы, подстраиваться под новые реалии и оптимизировать затраты. К сожалению, операционную команду пришлось сократить для уменьшения затрат. Мы рассчитали модель для сложного сценария, в котором можно оставаться максимально эффективными долгий период. Вектор маркетинга пришлось адаптировать, потому что сейчас нет возможностей для роста рынка. Наша стратегическая цель — вовремя ввести качественное жилье в эксплуатацию.

Фото: Avalon

Хотим, чтобы люди увидели в нашей компании таких же людей. Потому что мы надежны, работаем и не останавливаемся. Жилье остается безопасной инвестицией, и мы уверены в своих возможностях. Надеемся на победу и улучшение экономической ситуации в следующем году, потому что мы в Avalon — амбициозные и готовимся реализовать новые проекты, которые удивят рынок.

Марта Герус, директорка по маркетингу

О работе в 2022 году

Сильное влияние войны ощутили все, и мы не исключение. Сложнее всего было правильно выстроить коммуникацию и быть «уместными». В первые месяцы войны ключевой задачей для нас было выслушать и успокоить наших клиентов, потому что все волновались, что будет с жильем. Иногда консультации контакт-центра напоминали «телефон доверия», и мы были к этому готовы.

В 2022 году мы уверенно стояли на ногах, работали почти без остановки. Успешно завершили наши проекты и передали клиентам ключи от более 900 квартир. Активная и постоянная работа помогала нам легче переживать тяжелые дни войны.

Avalon Flex / Фото: Avalon

О вызовах, достижениях и планах на 2023 год

Мы стали сильнее и сплоченнее. Стратегическое планирование помогло избежать многих проблем, мы были готовы к сложному периоду. Никто не паниковал, мы четко знали, что и как делать дальше. Уходящий год научил меня еще больше ценить время, людей рядом и то, что имеем сегодня и мечтать о мирном завтра. Очень помогала работа, ведь она позволяла иметь островок стабильности в хаотичном водовороте событий.

Конечно, мы все ждем победы. Это даст безумный толчок для бизнеса в разных сферах в стране. Если говорить о нас, то команда Avalon уже сейчас ясно знает, что будем делать в 2023 году и каких целей хотим достичь. Нас ждет масштабная работа, а о наших планах расскажем уже в начале года.

Ярослав Возняк, директор департамента продаж

О работе в 2022 году

Война оказала существенное влияние на нашу работу. В первые дни после полномасштабного вторжения самым главным для нас было возобновить коммуникацию с клиентами. Эта задача в этот период стала фундаментальной. Также пришлось просмотреть все процессы и максимально оптимизировать их. К примеру, временно отказаться от одной точки продажи. Все с пониманием отнеслись к этому шагу. Отказались от классического контакт-центра. Но начали работу над внедрением новой CRM-системы.

Год был сверхсложным. Однако нам удалось вернуться к стабильной работе и это повод для гордости. Возобновили продажи жилья, сопровождение всех сделок и всю возможную коммуникацию с рынком.

О вызовах, достижениях и планах на 2023 год

Все бизнесы в нашей стране пострадали. Отдельные отрасли находились в тяжелом положении и наша не исключение. Однако грамотные действия и стресс-тесты, проведённые в прошлых годах, позволяют компании чувствовать себя уверенно. Да, нам пришлось принимать непопулярные решения с точки зрения оптимизации работников и процессов. Но это вынужденный шаг, на который пошла каждая компания в нашем государстве.

Avalon Yard / Фото: Avalon

Самым большим достижением Avalon в этом году была передача огромного количества жилья, а это около 42 тыс. кв. м, нашим клиентам. Возобновили работу над планированием новых проектов и скоро будем представлять их рынку.

Этот год научил меня ценить все — людей вокруг, тишину, спокойную ночь, звонки, разговоры… Все, что казалось банальным и простым, сейчас важно и незаменимо. Радуешься уже тому, что утром есть электричество. Работа работников коммунальной службы, энергетической сферы и других вызывает восхищение и большое уважение.

Так что в следующем году планируем много работать. Нас ждет несколько новых проектов. Хотим многое изменить и задать новые векторы в достаточно классических вещах. И я уверен, что все получится. На самом деле это роскошь — иметь планы. Спасибо ВСУ, что имеем такую возможность!

Анна Романова, HR Бизнес-партнерша

О работе 2022 году

Последние три года HR-департамент неоднократно сталкивался с разными вызовами. Пандемия Covid-19 стала для нас неожиданной и для обеспечения бесперебойной работы компании и безопасности работников пришлось вводить много изменений. В феврале этого года мы уже были к ним готовы. Еще накануне полномасштабного вторжения, в которое мало кто верил, начали готовиться к возможному резкому изменению ситуации. Проводили плановые учения по оказанию домедицинской помощи работникам, создали оперативный штаб, который эффективно сработал 24 февраля и помог перевести весь процесс в режим дистанционной работы и координировать работу персонала в первые дни войны.

Avalon Zelena street / Фото: Avalon

Не скрою, первые две недели полномасштабного вторжения были самыми сложными для нашего департамента. Пришлось не только держать руку на пульсе, поддерживать команду на расстоянии, но и принимать быстрые и не совсем популярные решения — мы были одними из первых, кто решил оптимизировать штат. Речь шла не о сокращении, а о переводе части работников в другие наши подразделения — волонтерскую службу или другие партнерские проекты. Позвонили по телефону каждому нашему работнику и узнали его состояние — в безопасном ли он месте, или нуждается в помощи и другое.

Уже с середины марта постепенно возобновили работу офиса, что, по моему мнению, было очень смелым, но в то же время очень нужным для команды решением. Почему смелым? Потому что тогда, в начале войны, никто не понимал, как ситуация будет разворачиваться дальше, к чему готовиться и насколько безопасно работать из офиса — хоть мы и позаботились обо всем необходимом. Почему нужно? Ибо это было время полного хаоса, и малейшая стабильность возвращала к реальности и давала надежду на будущее.

О вызовах, достижениях и планах на 2023 год

Самым большим достижением для меня как руководителя HR-департамента стало подтверждение, что самая большая ценность для нас — наша команда профессионалов. В этом году это удалось почувствовать на все 200% — мы не просто продолжили работать, мы ввели в эксплуатацию два объекта, и владельцы жилья уже строят свое счастливое будущее.

Выработали алгоритмы — как действовать при отключении электроэнергии, воздушных тревогах, ограничений ресурсов и сегодня продолжаем работать по-прежнему. Мы спланировали свой 2023 год, у нас есть четкая бизнес-стратегия, и нет сомнений, что мы сможем ее реализовать.

Максим Макаров, руководитель отдела архитектурно-технического сопровождения

О работе в 2022 году

В этом году задачи изменились с формата «нужно все и на вчера» на формат «решаем вот этот вопрос, потому что он критически важен». Неважные и несрочные вопросы приходилось откладывать — будем иметь роскошь заниматься ими только в мирное время. Вынуждены были сократить штат, но это позволило нашим сотрудникам расти и развиваться. Они стали более универсальны, начали сотрудничать с другими подразделениями и прочее.

О вызовах, достижениях и планах на 2023 год

В этом году мы одновременно сдавали экзамен на гибкость и прочность: пришлось искать компромиссы, больше работать, чем обычно. Искали новые, более эффективные решения и оптимизировали существующие бизнес-процессы.

Поскольку мы все погрузились в механику процессов, иногда даже не совсем в своей сфере, лично я воспринимаю этот год как год обучения и испытаний. Многие овладели новым, чему и радуюсь. Иногда даже шучу, что у нашей компании появился новый юридическо-архитектурный отдел.

Планы на следующий год у нас амбициозные. Завершили проектирование, прошли экспертизу и получили разрешения на строительство наиболее масштабного нового объекта компании Avalon.

Евгений Веселый, директор по ЖК девелопменту

О работе в 2022 году

В 2022 году мы сдавали тест на стрессоустойчивость, учились делать реальные прогнозы и своевременно реагировать на турбулентные изменения на рынке строительных материалов и услуг. Я считаю, что это как раз то время, когда общий результат зависит от работы каждого сотрудника. Благодаря слаженной работе команды смогли выполнить наши обязательства— предложить качественный продукт за адекватную стоимость. Это было очень сложно.

Произошло множество внутренних трансформаций. Оптимизировали часть бизнес-процессов, что помогло нам стать быстрее. Однако главное — это то, что мы смогли сохранить. Не изменили нашим основным принципам и всегда выполняли взятые на себя обязательства. В этом году продолжали строить объекты и отдали ключи от квартир нашим клиентам.

О вызовах, достижениях и планах на 2023 год

В этом году закончили строительство двух наших проектов: Avalon Zelena St. и Avalon Flex и отдали ключи от квартир нашим клиентам. А в комплексе Avalon Holiday жители заселились во второй дом. В общей сложности в 2022 году передали нашим инвесторам десятки тысяч квадратных метров жилья. Это очень важно для нас. Ибо этот год научил нас ценить жизнь и не откладывать ее на потом. Жить нужно сегодня. Многое можно изменить, однако вернуть потерянное время невозможно.

Следующий, 2023 год, будет напряженным. Ибо в обществе, как и в бизнесе, сформировался огромный отложенный спрос и многие надеются на весну. Для нас, команды Avalon, одним из самых важных критериев нашей работы является стабильность. Это признак надежности — компании, выполняющей свои обязательства в любых условиях. Поэтому в следующем году должны закончить два важных проекта, общей площадью более 30 тыс. кв. м. И начать работу над новыми проектами. Потому что мы знаем, что все будет Украина!