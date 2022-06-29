Осталось 2 дня до конца действия 20% кэшбэка на полисы от Finance.ua 29 июня, 15:22 Новости компаний Finance.ua

В июне команда Finance.ua Страхование запустила акцию для клиентов monobank — кэшбэк 20% от покупки любого вида страхования. Срок ее действия истекает через 2 дня ⏰, 30.06.2022.

Как успеть воспользоваться предложением?

1. выбрать в категории «Кэшбэк» приложения monobank Finance.ua (поставьте ✔)

2. зайти на Finance.ua Cтрахование и оформить Зеленую карту, Автогражданку (ОСАГО) или Туристическое (медицинское) страхование,

3. воспользоваться картой monobank для оплаты

Готово! Через несколько минут полис будет отправлен вам на email или вайбер. Если вы уже выбрали «Кэшбэк» в приложении, не медлите — покупайте.



Кэшбэк действует на полис любой продолжительности. Реальная экономия составляет до 1000 грн.



🎁 Дополнительно, Finance.ua Страхование дарит промокоды к покупкам: доступ к онлайн-кинотеатру Sweet TV и скидки на выездные автомойки от Tendido.



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