Ринат за всех, и все за одного. 16 компаний Метинвеста подадут иски в ЕСПЧ против России 25 октября, 17:09 Ринат Ахметов, мажоритарный совладелец группы Метинвест (Фото:@metinvest.media)

16 предприятий группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского подали иски в ЕСПЧ против РФ за ущерб, причиненный Россией имуществу и собственности группы в Мариуполе и на других территориях Украины с 24 февраля 2022 года.



Как уточнили в пресс-службе Метинвеста, в частности, иски по мариупольским металлургическим предприятиям подали комбинаты Азовсталь и ММК им. Ильича. Более 10 предприятий группы подадут аналогичные иски к концу 2022 года.



Видео дня

Группа Метинвест утверждает, что Россия нарушает ее права в соответствии со ст. 1 Протокола 1 к Европейской конвенции по правам человека, нанося значительный ущерб и разрушение ее активам, лишая группу контроля над ее активами, во многих случаях фактически лишая группу права собственности на активы, а также лишая группу возможности использовать свои активы в коммерческих целях и получать доход.

«Поэтому каждое предприятие группы, которое понесло убытки в результате полномасштабного вторжения России в Украину с февраля 2022 года, подает иск против России, чтобы привлечь ее к ответственности за разрушения, которые она нанесла активам группы, и требует справедливой компенсации за ущерб, причиненный российской агрессией», — сказано в заявлении Метинвеста.

Заявления группы следуют за аналогичным иском совладельца Метинвеста Рината Ахметова, который он подал в ЕСПЧ 23 июня 2022 года. Метинвест поддерживает его иск, рассматривает заявления своих предприятий как взаимодополняющие и действует в полной координации со своим акционером при рассмотрении дел, добавили в группе компаний.

Как сообщалось, в Кремле отреагировали на июньский иск Ахметова. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия вышла из Совета Европы и отказалась выполнять решение ЕСПЧ.

РФ объявила о выходе из Совета Европы 15 марта. После этого Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации.

11 июня Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. Согласно им, постановления суда, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.