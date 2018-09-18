1+1, Укртатнафта и другие. ГПУ получила доступ к счетам десятков компаний "группы Приват"

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры (ГПУ) доступ к счетам ряда компаний по делу Приватбанка.

Соответствующие решения суд вынес 4 сентября, передает FinClub.

Генпрокуратура с 6 июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года Приватбанк заключил кредитные договоры с 36 юридическими лицами на 126,9 млрд грн на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых. В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юридических лиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.

Следователи запросили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.

Доступ предоставлен к счетам Укртатнафты, авиакомпаний Днипроавиа, Роза ветров, аэропорта Днепропетровск, НПК Галичина, 1+1 Продакшн, а также нескольких физлиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.

Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний: Маркет-Сервис, Фабрициус, Петройл, Таймар, Альфа Трейд Оил, Павлис, Менорита, Аварис, Брук-Оил, Мондоро, Биотрейд, Завод средств механизации аэропортов, Сталь, Капитал Ойл, Пальмира Трейдинг, Ойлстрим, Мигора, Макси В, Адамант Ойл, Шкодер-С, Натель, Биото, Лаби трейд, НК Франко, Олимп Ойл, Т-Альфа, Капитал Трейд, Нафтаэнерджи, Альфа Трейд Ойл, Масбен, Атис Трейд, Тайс Ривер, Юкон Сервис Групп, Сегмент Ойл, Юникс Групп, Фобург, АС-МВК, Инвестгрупп, Метриком, Картсервис Плюс, Реал-Стандарт, Альфатрейдер, Индастриал Гарант, Дикси.

Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к так называемой "группе Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.