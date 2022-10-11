Важные коммуникации не пострадали. Российские хакеры атаковали сайты 14 американских аэропортов 11 октября, 10:13 Российские хакеры 10 октября атаковали сайты нескольких американских аэропортов (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Российские хакеры 10 октября временно отключили 14 сайтов американских аэропортов, в частности Ла Гуардия, О’Хара и аэропорта Лос-Анджелеса. Большинство из них уже работает.

Как сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, управление воздушным движением, внутренняя связь аэропортов и другие важные коммуникации не пострадали. Атаки привели к целенаправленному «отказу в публичном доступе» к общедоступным веб-доменам, сообщающим о времени ожидания в аэропорту и пробках.



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Представитель лос-анжелесского аэропорта подтвердил, что «никакие внутренние системы аэропорта не были сломаны и не было сбоев в работе».

Руководитель отдела анализа разведывательных данных компании Mandiant Джон Хултквист сообщил ABC News, что за атакой стоит пророссийская хакерская группа Killnet. Хотя было установлено, что подобные группы являются прикрытием для поддерживаемых государством хакерам, Хултквист сказал, что нет никаких доказательств того, что российское правительство причастно к руководству этой атакой.