«Ограничения на заправках останутся». По сколько литров бензина будут продавать в Украине в одни руки 6 мая, 15:20 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Дефицит топлива на АЗС не исчезнет, но в мае ситуация улучшится (Фото:Facebook / Львовская ОГА)

В мае ситуация с дефицитом топлива в Украине будет в целом решена, хотя ограничения на продажу останутся.

Война России против Украины — главные события 6 мая

Об этом в интервью НВ рассказал Сергей Куюн, эксперт топливного рынка, директор Консалтинговой группы А-95.

По его словам, ситуация на рынке автотоплива сложилась действительно трудная.

Видео дня

«Фактически 24 февраля с первыми залпами российских ракет была разрушена система обеспечения страны нефтепродуктами. Мы потеряли наши основные источники поставок — Беларусь и Россию, а это было до 70% рынка. Еще 10% приходило морем. То есть, мы потеряли 80% рынка», — рассказал Куюн.

Кроме того, в апреле ситуация ухудшилась — оккупанты разрушили Кременчугский НПЗ и более 20 нефтебаз.

В то же время, в Украину начало поступать топливо из-за границы.

«В общем-то, неплохие объемы были завезены в апреле, но их недостаточно без внутреннего производства. Это и привело к кризису, который мы сейчас имеем», — констатировал эксперт.

По его словам, в мае ситуация должна быть в большинстве своем решена.

«Скажем так: я не думаю, что мы полностью избавимся от ограничений, которые есть на заправках. Но они будут не так суровы, как сейчас — 10 л в одни руки. Надеюсь, к концу месяца это будет 20−30 л. То есть, будет существенно легче», — заявил Куюн.

Полную версию интервью с Сергеем Куюном читайте здесь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.