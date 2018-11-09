"Инициаторы изменений". Как власть реформирует Украину накануне выборов

VoxUkraine публикует традиционный отчет квартального обзора реформ. Квартальные обзоры позволяют посмотреть на то, что произошло в течение трех месяцев, "с высоты птичьего полета".

Скорость реформаторских законодательных изменений в третьем квартале немного увеличилась, но остается близкой к минимальному уровню. Наибольшими достижения парламента, правительства, президента и Национального банка Украины (НБУ) были в направлениях: регулирование бизнеса, защита прав собственности, государственных финансах.

Среднее значение іМоРе - индекса мониторинга реформ - составило 0,64 балла. В предыдущем квартале значение іМоРе было минимальным за все время исследования и составляло 0,51 балла (из возможных от -5,0 до +5,0).

Тенденции

В третьем квартале было принято 34 нормативных акта, которые эксперты оценили как реформаторские. Средняя оценка іМоРе этих законов и постановлений составила +1,2 балла (в предыдущем квартале было принято 17 нормативных актов, их средняя оценка - +1,3 балла).

В этом квартале президент подписал важный закон, устранивший пробел в законе об антикоррупционном суде в части апелляции коррупционных дел ( іМоРе #87 ). Он позволяла избежать наказания по ряду масштабных коррупционных дел, которые сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро. Оценка экспертов за этот закон - 3,0.

Также среди наиболее важных событий этого квартала подписание законов о:

- национальной безопасности ( іМоРе #89 ),

- проведении фитосанитарной экспертизы ( іМоРе #90 ),

- номинальном держателе ценных бумаг ( іМоРе #90 ),

- повышении защиты авторских прав ( іМоРе #89 ),

- коллективной собственности на землю ( іМоРе #92 ),

- новых требованиях к обеспечению устойчивости банков ( іМоРе #91 ).

Инициаторы реформ

Кабмин за этот период инициировал 19 прогрессивных изменений законодательства (средняя оценка 0,9 балла). В частности, была повышена защита авторского права ( іМоРе #89 ) и устранено регулирование сахарной отрасли ( іМоРе #94 ). В предыдущем квартале по инициативе правительства было принято 6 прогрессивных изменений законодательства и 1 антиреформу, средняя оценка этих нормативных актов составила 0,6 балла.

По инициативе народных депутатов было принято 6 реформаторских законов со средней оценкой +1,6 балла. Важнейшие из них вводят в Украине институт номинального держателя ценных бумаг, который широко используется в мировой практике и ранее отсутствовал в законодательстве Украины ( іМоРе #90 ), создают условия для привлечения частных лабораторий к проведению фитосанитарной экспертизы ( іМоРе #90 ), устраняют пробелы в регулировании коллективной собственности на землю ( іМоРе #92 ). Напомним, что в предыдущем квартале был принят лишь один реформаторский закон, инициированный депутатами.

Президент также был активен и инициировал закон, благодаря которому будет создана апелляционная палата для рассмотрения коррупционных дел ( іМоРе #90 ). Кроме того, им был инициюван закон о национальной безопасности (+2,0 балла) ( іМоРе #89 ).

Национальный банк принял 7 постановлений по средней оценке 0,9 балла, устанавливающих требования к устойчивости банков ( іМоРе #91 ), системам управления рисками, создают условия для развития платежных систем и рынка ОВГЗ. В предыдущем квартале постановлений было тоже 7, а их средняя оценка также составила 0,9 балла.

График 3. Основные направления реформ

ТОП-3 направления реформ во втором квартале:

Регулирование бизнеса

Ключевые события по этому направлению - закон о проведении фитосанитарной экспертизы ( іМоРе #90 ), дерегуляции сахарной отрасли ( іМоРе #94 ) и о требованиях к органическому производству ( іМоРе #90 ).

Новый закон о проведении фитосанитарной экспертизы ( 2501-VIII от 10.07.2018 ) создает возможности для привлечения частных лабораторий к проведению экспертизы.

В Украине фитосанитарную экспертизу осуществляют только государственные лаборатории, однако в ЕС существует практика привлечения частных. Возможность привлечения частных лабораторий к оказанию услуг по фитосанитарному контролю и экспертизе на границе предусмотрена в Директиве 2000/29/ЕС и Регламенте (ЕС) 2017/625.

Закон гармонизирует подходы к фитосанитарной экспертизе в Украине с этими нормативными документами ЕС. Теперь в случае экспорта товаров их фитосанитарную экспертизу смогут проводить государственные фитосанитарные инспекторы или специалисты частных фитосанитарных лабораторий по выбору владельца груза.

Будет создан Реестр уполномоченных частных и государственных фитосанитарных лабораторий и Реестр выданных фитосанитарных сертификатов. Сведения реестров будут открытыми и общедоступными. За ненадлежащее соблюдение законодательства при проведении экспертизы должностные лица фитосанитарных лабораторий будут нести административную ответственность.

Закон о дерегуляции сахарной отрасли ( 2518-VIII от 04.09.2018) решает проблему неэффективного регулирования на рынке сахара.

Это регулирование было введено законом 1999 года, который давно не соответствует современным условиям на мировом и внутреннем рынке. Согласно ему, Кабмин должен ежегодно устанавливать квоты поставки сахара на внутренний рынок и минимальные цены на сахарную свеклу, являющуюся сырьем для производства сахара для внутреннего рынка. Такое регулирование не только создавало коррупционные риски, но и искривляло рыночные механизмы в отрасли. Предприятия пытались организовать свою работу таким образом, чтобы избежать регулирования. В частности, значительная часть сахарной свеклы (более 40%) поступала на сахарные заводы на давальческих условиях и формально не подпадала под действие закона.

Закон № 2518-VIII полностью отменил такое регулирование.

Закон о требованиях к органическому производству ( 2496-VIII от 10.07.2018) направлен на решение проблемы ненадлежащей защиты прав потребителей и недобросовестной конкуренции на рынке органической продукции. Производители фальсифицированной органической продукции могли легко продавать ее по частям и не несли ответственность за нарушение законодательства в этой сфере.

Новый закон устанавливает требования к производству, обращению и маркировке органической продукции, определяет права и обязанности операторов рынка и органов сертификации.

Защита прав собственности

В сфере защиты прав собственности были приняты законы о повышении защиты авторских прав ( іМоРе #89 ) и коллективной собственности на землю ( іМоРе #92 ).

Закон о повышении защиты авторских прав ( 2415-VIII от 15.05.2018) должен решить проблему недополучения авторами вознаграждения за использование их произведений (записей).

На практике авторы, как правило, не имеют возможности самостоятельно отслеживать использование собственных произведений (записей), вести переговоры о выплате вознаграждения за такое использование и собирать ее. Согласно закону Об авторском праве и смежных правах это осуществляют организации коллективного управления (ОКУ). Они уполномочены от имени авторов заключать договоры с пользователями, согласовывать при заключении договора размер вознаграждения, собирать, распределять и выплачивать авторам собранное вознаграждение. Вознаграждение иностранным авторам выплачивается на основании договоров с иностранными ОКУ.

Однако авторы не могли проконтролировать, какой объем вознаграждения был взят ОКУ, а организации коллективного управления иногда злоупотребляли своими полномочиями. В частности, пространство для таких злоупотреблений создавала норма, согласно которой после трех лет со дня поступления на счет вознаграждение, не востребованное автором, могло быть использовано на любые цели, предусмотренные уставом таких организаций.

Закон сократил пространство для таких злоупотреблений - теперь значительная часть нераспределенных денежных средств перечисляется на нужды развития культуры в Украине (кроме части, получаемой ОКУ как оплата деятельности). То есть, ОКУ просто не будут заинтересованы в нераспределении денежных средств. Закон также вводит новые требования к деятельности ОКУ.

Закон о коллективной собственности на землю ( 2498-VIII от 10.07.2018) был принят, чтобы урегулировать ряд вопросов, связанных с определением статуса сельскохозяйственных земель, которые остались в уже несуществующей коллективной собственности.

Он урегулировал вопрос собственности земли, которая осталась "ничьей" после распаевывания, - полевые дороги, лесополосы и т.д. и создал возможности для обмена земельными участками.

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на некоторые негативные моменты закона. Среди них есть так называемое право «существенного пользователя» - то есть первоочередное право пользователя, который арендует не менее 75% всех земель массива, на аренду остальной земли. Это создает 1) неравные условия хозяйствования между малыми и мощными крупными производителями в пользу крупных, и 2) еще одно ограничение для владельцев земельных паев (в дополнение к минимальному сроку аренды и мораторию на куплю/продажу земель сельхозназначения).

Эффективность государственных расходов

В сфере государственных расходов принят ряд нормативных документов, регулирующих использование средств в поддержку приоритетных направлений научных исследований в НАНУ, деятельности Украинского культурного фонда, деятельности ресурсного центра поддержки инклюзивного образования, льготного кредитования для получения профессионально-технического и высшего образования и др. Эти нормативные документы получили невысокие оценки экспертов, но их количество (5) оказалась существенным.

Выводы

Накануне выборов для власти растет соблазн принимать популистские решения вместо реформ. Второй квартал подряд іМоРе демонстрирует низкие темпы принятия реформаторских нормативных актов. Важно, чтобы в предвыборный год власть не медлила с намеченными реформами.