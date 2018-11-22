В Укрнафте оценили сотрудничество с Днепроазотом

Компания Укрнафта с 2015 по первый квартал 2018 года реализовала Днепроазоту 1,6 тыс. т аммиака на 9,5 млрд грн (без НДС).

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Валовая прибыль Укрнафты составила 3,5 млрд грн. Показатели рентабельности производства аммиака были положительными и составили 50% в 2015, 34% в 2016, 19% в 2017 и 47% в первом квартале 2018 года.

Отмечается, что колебания рентабельности были обусловлены динамикой мировых цен на аммиак, к которым была привязана цена реализации продукции Днепроазота. Кроме того, во второй половине 2017 года на рентабельность негативно повлияла вынужденная остановка добычи газа на ряде месторождений вследствие блокирования процесса продолжения спецразрешений со стороны регулятора, что было признано незаконным в судебном порядке.

Напомним, что Укрнафта начала сотрудничество с Днепроазотом в июле 2010 года, заключив с предприятием соглашение об аренде мощностей по производству аммиака и соглашение о продаже производимого Укрнафтой аммиака Днепроазоту на территории предприятия.

В июле 2015 году действие контракта было продлено до конца 2017 года. А цена продажи была привязана к экспортной цене аммиака на базисе FOB Южный (Одесса) по котировкам международного агентства Ferticon с последующим пересчетом на базис EX-WORKS.

Также в контракт были внесены положения, которые позволяли Днепроазоту выдвинуть существенные финансовые претензии в случае досрочного расторжения контракта Укрнафтой в одностороннем порядке и требовали предварительного уведомления об отказе продлить действие контракта за год до даты окончания.

В конце 2016 года Укрнафта проинформировала Днепроазот об отказе продлевать действие договора и в конце 2017 года соглашение прекратило свое действие.

Однако, стороны заключили дополнительное соглашение в конце 2017 года, которое давало им возможность организовать передачу из аренды производственных объектов и перевод персонала без нарушения процесса производства, а также обеспечить получение лицензий и разрешений со стороны Днепроазота на производство аммиака в течение первого квартала 2018 года.

При этом, Укрнафта предложила пересмотреть формулу расчета цены аммиака, что позволило дополнительно увеличить рентабельность операций. Операции по переработке газа в аммиак завершились в конце марта 2018 года и с апреля компания реализует газ клиентам на украинском рынке по биржевым и двусторонним контрактам.

Укрнафта - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Владеет 537 АЗС в большинстве регионов Украины. Нафтогазу Украины принадлежит 50%+1 акция Укрнафты. Компании, входящие в сферу влияния группы Приват Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% принадлежит компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% - Bordo Management Limited, 9,9% - другим акционерам).