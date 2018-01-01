Украина прекратила расследование в отношении импорта узбекских автомобилей Сегодня, 17:06 129 Цей матеріал також доступний українською В МЭРТ сообщили о прекращении расследования в отношении импорта автомобилей из Узбекистана Фото: nuz.uz

Межведомственная комиссия по международной торговле прекратила антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ).

Отмечается, что в 2017 году в Украину было ввезено 13, 9 тыс. новых автомобилей, из которых 2,8 тыс. из Узбекистана, а за январь-август 2018 всего было ввезено 7,8 тыс. автомобилей, из которых только 702 из Узбекистана.

Доля узбекских автомобилей в сравнении с результатами прошлого года в общем импорте сократилась с 20,3% до 9%, а последние месяцы 2018 года импорт из Узбекистана практически отсутствует.

В связи с этим, Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что применение компенсационных мер не является необходимым, а также приняла решение о прекращении антисубсидиарного расследования относительно импорта в Украину легковых автомобилей происхождением из Республики Узбекистан без применения мер.

Напомним, в октябре межведомственная комиссия Украины по международной торговле начала антисубсидиарное расследование в отношении импорта автомобилей из Узбекистана.