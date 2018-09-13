США обогнали Россию и Саудовскую Аравию по добыче нефти

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В краткосрочном прогнозе отмечается, что производство США, особенно
Фото: flickr/Eugene Ward

В краткосрочном прогнозе отмечается, что производство США, особенно "легких" сортов, быстро увеличивалось с 2011 года

В феврале добыча в США превысила показатели Саудовской Аравии впервые более чем за два десятилетия. В июне и августе производство в США превзошло добычу в РФ в первый раз с февраля 1999 года.

Об этом говорится в краткосрочном прогнозе Управления по информации в области энергетики (EIA) американского министерства энергетики, передает Интерфакс-Украина.

"Хотя EIA не публикует прогнозы добычи нефти для России и Саудовской Аравии в рамках краткосрочного прогноза, управление ожидает, что производство в США продолжит опережать добычу в РФ и Саудовской Аравии в оставшиеся месяцы 2018 года и в течение 2019 года", - говорится в документе.

Отмечается, что производство в США, особенно "легких" сортов, быстро увеличивалось с 2011 года. Значительная часть подъема пришлась, в частности, на Пермский бассейн в западном Техасе и восточной части штата Нью-Мексико, а также Мексиканский залив.

Снижение цен на нефть в середине 2014 года привела к тому, что компании временно сократили объемы добычи.

"Однако после повышения цен в начале 2016 года, инвестиции и добыча начали расти позднее в том году. Для сравнения, РФ и Саудовская Аравия в последние годы сохраняли относительно стабильные темпы наращивания добычи нефти", - отмечает EIA.

 

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