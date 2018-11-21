Порошенко призвал бизнес согласиться на увеличение ЕСВ

Президент Украины Петр Порошенко призвал согласится с расширением базы налогообложения единым социальным взносом (ЕСВ).

Об этом он сказал в ходе встречи с представителями Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), передает Интерфакс-Украина.

"Это шаг, который мы должны со всей ответственностью поддержать. Нам необходимо пойти навстречу. Потому что мы не можем говорить о том, что в стране все хорошо, когда пенсии растут меньше всего", - сказал он.

Напомним, что 14 ноября Кабинет министров предложил Верховной Раде расширить базу налогообложения ЕСВ в размере 22% с 15 минимальных зарплат (55,8 тыс. грн) до 25 (104,3 тыс. грн) и ввести регрессивную шкалу отчислений этого налога.

Европейская Бизнес Ассоциация уже негативно отреагировала на смену "зарплатных" налога в Украине.

Позже Союз украинских предпринимателей (СУП) выступил против этой инициативы Кабинета. В СУП считают, что расширение базы налогообложения ЕСВ может привести к "тенизации" зарплат.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) также не поддерживает законопроект министра социальной политики Андрея Ревы по изменению подходов к начислению ЕСВ.