Нафтогаз и Газпром начали переговоры о новом транзитном контракте

Национальная акционерная компания Нафтогаз Украины проводит переговоры с Газпромом относительно нового транзитного контракта.

Об этом рассказал главный коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко в эфире телеканала Еспресо, передает Укринформ.

По его словам, переговоры по вопросам транзита проводятся не реже одного раза в месяц.

"С Газпромом, который является контрагентом транзитного контракта, мы проводим переговоры. Встречаемся в среднем раз в месяц, обсуждаем разные вопросы. Сейчас обсуждаем выполнение решения Стокгольмского арбитража, по которому они должны нам $2,6 млрд. Также мы поднимаем вопрос о транзите после 2020 года. Мы более активно ведем переговоры относительно нового транзитного контракта", - сказал Витренко.

Также он отметил, что Нафтогаз рассматривает вариант ускоренной амортизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Мы четко говорим Газпрому, если не будет транзита через Украину после 2020 года, то мы будем требовать увеличения транзитного тарифа сейчас таким образом, чтобы экономическое обесценение украинской ГТС в случае отсутствия транзита было возмещено Нафтогазу сейчас", - отметил коммерческий директор.

Он также добавил, что есть вариант, согласно которому после 2020 года европейские операторы смогут самостоятельно бронировать мощности украинской ГТС и перекачивать газ через Украину, однако для этого точка продажи газа должна быть на украинско-российской границе.

"Мы ведем переговоры с европейскими партнерами, чем они могут помочь, чтобы обеспечить транзит", - сказал Витренко.

Напомним, что в декабре 2017 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа практически по всем спорным вопросам. Судебные разбирательства между компаниями начались еще в июне 2014 года.

Затем 28 февраля 2018 года Нафтогаз выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по большинству оспариваемых положений контракта на транзит газа. Арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита. Суд обязал Газпром выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд по этому положению.

Окончательная сумма расчетов между компаниями составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Уже 2 марта Газпром начал расторжение контрактов с Нафтогазом на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже.

27 марта Нафтогаз и Газпром провели переговоры по расторжению контрактов.