НАБУ начало расследование против Маловацкого в деле Арконы Газ и Укрнафты - источник

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное дело против члена Вышей рады правосудия Алексея Маловацкого.

Об этом НВ Бизнес сообщил источник в НАБУ.

Кроме того, Центр противодействия коррупции подал заявление в НАБУ по факту злоупотребления властью члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого в интересах малоизвестной компании из окружения президента Петра Порошенко Аркона Газ-Енергия с целью получения неправомерной выгоды.

"Все приведенные обстоятельства указывают на то, что Маловацкий Алексей Владимирович - Член Высшего совета правосудия, будучи лицом, занимающим особое положение, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, и указанные в заявлении фактические обстоятельства, требующие проверки в ходе проведения досудебного расследования", - говорится в заявлении Центра противодействия коррупции, которое есть в распоряжении НВ Бизнес.

Напомним, ранее журналисты программы Схемы сообщили, что 18 мая 2017 года, Госгеонедра передала специальное разрешение фирме Аркона Газ-Энергия без всякого аукциона. Он обошелся ей всего в 3,8 млн грн. В Укрнафте утверждают, что это в несколько десятков раз ниже рыночной цены.

В Государственной службе геологии и недр (Госгеонедрах) свой отказ Укрнафте объяснили "несоответствием" пакета документов

Также сообщалось, что по данным Госгеонедр, впервые фирма изъявила желание получить соответствующее специальное разрешение в марте 2016 года. На тот момент уставный капитал Аркона Газ-Энергия составлял лишь 4 тыс. грн. А ее единственным владельцем был Игорь Мычко, ранее работавший в прокуратуре Донецкой области.

Кроме того, Схемы нашли и более существенные доказательства связи Алексея Маловацкого – юриста из команды Петра Порошенко, ныне члена Высшего совета правосудия, с фирмой, получившей разрешение на добычу газа в Полиавской области.

28 февраля Киевский апелляционный административный суд отказал компании Укрнафта в удовлетворении иска к Государственной службе геологии и недр и компании Аркона Газ-Энергия.