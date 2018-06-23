Картина делового дня: платежи по отпечатку пальца, украинцы за границей и банкноты для других стран

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 22 июня.

Главное

МВФ рассчитывает на формирование сильных наблюдательных советов в госкомпаниях, заявил постоянный представитель фонда в Украине Йоста Люнгман. МВФ положительно оценивает первые результаты работы обновленного порядка назначения руководителей крупнейших госкомпаний, отметил он. "Обновленный порядок хорошо структурирован и включает исчерпывающий набор требований для отбора наиболее подходящих кандидатов", – подчеркнул Люнгман.

Швейцария выделит Украине $1,8 млн на реформу энергоэффективности. Международная финансовая корпорация (IFC, подразделение группы Всемирного банка) и Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO) подписали соглашение о содействии энергоэффективности в жилом секторе Украины. Средства будут направлены на поддержку реформ законодательства.

Министр соцполитики назвал количество работающих в Польше украинцев. По словам Андрея Ревы, сегодня в Польше работает около 1 млн украинцев, однако в пенсионной системе из них зарегистрированы только 300 тыс. человек. По данным министра, всего в процесс сезонной трудовой миграции вовлечены 7 млн ​​граждан Украины, при этом постоянно за границей работают 3,2 млн человек.

Компании и рынки

WOG обжалует штраф Антимонопольного комитета за сговор на рынке автогаза, сообщили в пресс-службе компании. АМКУ обвинил сеть АЗС в согласованном резком повышении цен на сжиженный газ летом 2017 года и оштрафовал компанию на 14,8 млн грн. В самой WOG отрицают обвинения и будут добиваться их отмены через суд. WOG реализует сжиженный газ почти через 260 заправочных станций.

Приватбанк и Visa запустили платежи по отпечатку пальца. Пилотный проект технологии биометрической оплаты покупок при помощи отпечатка пальца запущен 21 июня в Киеве. Оплачивать покупки можно будет без наличных, карточек, ПИН-кодов и даже смартфонов. Чтобы платить пальцем, достаточно один раз "привязать" его отпечаток к своей карточке и расплачиваться в торговых точках, которые поддерживают эту технологию, приложив палец к считывателю биометрических данных. "Эта технология будет интересна, в первую очередь, малому и среднему бизнесу, уличным торговцам, так как принимать платежи можно с помощью собственного смартфона или планшета и специального биометрического сканера", - отметили в банке.

Нацбанк Украины будет изготавливать банкноты для других стран, сообщили в пресс-службе регулятора. НБУ договорился о сотрудничестве с мировой компанией защиты банкнот Crane Currency в области изготовления денежных знаков, что позволит украинскому Банкнотно-монетному двору принимать иностранные заказы. Основным приоритетом является производство национальной валюты, банкнотной бумаги для нее и отечественных ценных бумаг.

Итальянский лоукостер Ernest Airlines запустил два новых рейса из Украины. С 23 июня авиакомпания начнет летать из Львова в Рим и Милан (Мальпенса), сообщили в пресс-службе международного аэропорта им.Д.Галицкого. Оба рейса будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам. Теперь авиакомпания выполняет полеты из Львова в Италию 16 раз в неделю в пяти направлениях - в Рим, Милан (Бергамо и Мальпенса), Неаполь и Венецию.

Польская авиакомпания LOT увеличила частоту рейсов из Харькова в Варшаву, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Харьков. Теперь авиакомпания осуществляет полеты по этому направлению 11 раз в неделю вместо 9 ранее. Рейсы будут осуществляться каждый день, по средам, пятницам, субботам и воскресеньям - дважды в день. Стоимость билетов стартует от $123.

Цифра дня

$15,5 млрд

Вложила Украина в поддержку государственных банков с 2008 года, по подсчетам Европейского банка реконструкции и развития.

Цитата дня

Министр инфраструктуры Владимир Омелян о планах до 2030 года полностью отказаться от маршруток в их нынешнем виде:

"Для многих из вас будет странным, но в наших планах полностью отказаться от современных украинских маршруток. Стратегия предусматривает переход к комфортабельным неолайнерам".