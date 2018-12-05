Грузинская авиакомпания решила остановить полеты в Украину Сегодня, 11:43 76 Цей матеріал також доступний українською Регулярные полеты Myway Airlines начала в Украину в июне 2018 года Фото: pixabay/Holgi

Грузинская авиакомпания Myway Airlines закрыла рейсы Тбилиси-Харьков и в ближайшие дни остановит полеты из грузинской столицы в Киев.

Об этом Первому каналу Грузии заявил коммерческий директор компании Игорь Апциаури, пишет avianews.

Единственным маршрутом авиаперевозчика, выполнение полетов по которому будет продолжено, станет Тбилиси-Тель-Авив.

"На данном этапе, к сожалению, мы вынуждены отменить полеты, это касается зимнего сезона. Остаются только рейсы Тбилиси-Тель-Авив. Другие рейсы возобновятся с конца марта, с летнего навигационного сезона. Это вызвано несколькими факторами. В сравнении с нашими прогнозами, с точки зрения пассажиропотока, создан худший результат. Также сказались последние события в Украине. Сначала, мы приостановили рейс в Харьков, а теперь вынуждены остановить и Киев", - заявил Апциаури.

Кроме того, авиакомпания планирует изменить нынешнюю систему продаж, поскольку она не работала полноценно, и рассчитывает возобновить полеты с конца марта 2019 года.

Напомним, что регулярные полеты Myway Airlines начала в июне 2018 года, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми. В октябре авиаперевозчик запустил прямые рейсы из Тбилиси в Киев.

MyWay Airlines – грузинская авиакомпания с китайскими инвестициями. В мае 2016 китайская компания Hualing Group объявила о планах создания международной авиакомпании в Грузии. В апреле 2018 авиакомпания совершила первый рейс из Тбилиси в Тегеран. Летный и наземный персонал MyWay Airlines насчитывает 150 работников. MyWay Airlines начала выполнять регулярные полеты в Украину в июне, открыв рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми.