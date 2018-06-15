Глава ГФС рассказал, чем внедрение электронного чека выгодно для бизнеса

Автоматически электронный чек будет трансформироваться в специальный реестр, который будет доступен любому, кто зарегистрирован в кабинете налогоплательщика.

Об этом заявил глава Государственной фискальной службы Мирослав Продан в эфире Радио НВ

"Пилотный проект - это как альтернатива, как параллельная возможность отработать с реальным сектором экономики использование СОФТ на замену кассовому аппарату. Этот программный продукт имеет коннект с электронным кабинетом налогоплательщика. Первая регистрация будет происходить используя электронную подпись в электронном кабинете плательщика", - сказал он, и добавил, что будут созданы два дата-центры, которые будут друг друга при сбое страховать от потери данных.

Кроме того, он добавил, что механизм регистрации кассовых аппаратов сейчас довольно затянуть во времени - около 5 дней, а пакет документов регистратора расчетных аппаратов включает близко 5 приложений и заявление к нему.

По его словам, стоимость кассового аппарата колеблется от 4 до 20 тыс. грн, а его обслуживание будет стоить до 200 грн в месяц.

Ранее сообщалось, что специалисты Государственной фискальной службы разработали модель портативного кассового аппарата.

Данилюк также сообщил о разработанных Минфином решениях, которые позволят перевести книги учета расчетных операций в электронную форму. Также разрабатывается мобильное приложение, которое будет содержать часть функционала электронного кабинета налогоплательщика.

Кроме того, министр сообщил о подготовке законопроекта, которым предусматривается выдача идентификационного кода одновременно с паспортом.

Напомним, Кабмин повысил порог годового объема расчетных операций по продаже товаров и услуг, которые можно проводить без применения регистратора расчетных операций.

13 июня, Кабмин упростил обслуживание и ремонт регистраторов расчетных операций (РРО) и начал эксперимент по использованию различных устройств в качестве кассовых аппаратов.