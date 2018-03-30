Люди задания и люди задачи. Партнер по развитию SmartTender.biz объясняет, что отличает хороших сотрудников

Партнер по развитию бизнеса торговой онлайн-площадки SmartTender.biz Алексей Щербатенко делится своими советами в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

10 лет назад мне было 20 лет, и я учился в Могилянке (НаУКМА). В это время я читал много про известных людей в бизнесе, про то, как развиваются мировые корпорации, и думал, что, открыв свой бизнес или работая на кого-то, это все можно будет применить и оперативно решать вопросы.

Сейчас я бы посоветовал, как можно раньше окунуться в реальный бизнес, искать ментора (руководителя, с которым можно будет чему-то научится). Как это сделать? Быть проактивным и делать больше, чем ты можешь. Поговорить с друзьями, постучаться в Facebook тем ТОПам, которые для Вас являются примером для подражания, не боятся начинать с самых базовых должностей и точно не гнаться за деньгами. Время, качественно потраченное на учебу и развитие, позволит вам заработать больше в будущем.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Сотрудник, который претендует на развитие и рост, должен всегда делать больше, чем от него просят. Для меня существуют два типа людей. Первый тип – люди ЗАДАНИЯ. Этим людям нужно детально писать (именно писать, а не говорить) что нужно делать, а потом контролировать выполнения каждого слова, написанного в задании. Эти люди сосредоточены на качественном прохождении пути из точки А в точку В.

Второй тип — люди ЗАДАЧИ. Этим людям достаточно поставить цель и набросать пути ее достижения, и они сами протопчут дорожку и скажут, что делать правильно, а где им нужен совет или поддержка.

Я очень люблю работать со вторым типом людей. Для меня это человек, с которым я хотел бы работать через год после найма.

3. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Лет с 16 я читал журнал Esquire, в котором очень круто описывались принципы жизни известных людей. Недавно супруга подарила мне две книги: сборники, в которых собраны принципы жизни известных людей. Всем советую, это беспроигрышный вариант по мотивационному чтению на каждый день.

4. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Здесь все просто: Календарь, Сообщения, Звонки.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Я стараюсь работать и делать то, во что верю и что дает мне энергию. Путешествия помогают мне поменять обстановку и очистить мысли.

6. Где искать вдохновение?

Его не нужно искать. Просыпаться в 6 утра и выезжать на работу может быть для одного каторгой и муками, а для другого — драйвером для достижения результатов. Просто занимайтесь тем, что вас драйвит и вам не нужно будет читать статьи "великих" людей из серии "5 правил, как поднять себе настроение" или "Как переждать кризис, Зиму и…". Не работайте с мудаками, выбирайте партнеров вам по духу и все будет отлично!