"Легче вспомнить с десяток сериалов": CEO Dontstop Agency о последних фильмах, которые ее впечатлили

Анна Маханькова, CEO Dontstop Agency, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Не бояться быстро что-то менять, если тебе не комфортно. Если нужно – бросить, но стать счастливее. Заниматься тем, на что хочешь тратить большую часть времени.

Больше посвящать времени путешествиям и не откладывать на потом.

Перестать давать советы – актуально и сейчас.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Он должен все время совершенствовать свои навыки и никогда не останавливаться на достигнутом. Именно возможность осваивать что-то новое в работе и подпитывает к ней интерес. Если человек вовлекается на все сто в то, чем он занимается, вы сделали правильный выбор и он, соответственно, тоже.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

Нравится FEDORIV, когда речь заходит о селф-промо – правильном и ненавязчивом. За компанию всегда говорят их кейсы, и так должно быть.

У BANDA Agency хорошо все: от названия компании до реализации проектов. Они воплощают в жизнь кейсы, которые принято ставить в пример. Ну, чего только стоит ребрендинг ВДНГ или реклама сосисок "Бащинский".

Что касается зарубежных компаний, то мне всегда было интересно наблюдать за тем, как работает маркетинг McDonald's. Последние годы большая часть промокампаний строится на самоиронии и неординарных решениях. Мне кажется, это именно то, чего не хватает украинским клиентам/компаниям.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Книги:

© zhurrr via Instagram

iPhuck 10 Виктора Пелевина. Своего рода будущее, но запечатленное здесь и сейчас. Особенно думаешь об этом, когда сидишь в кафе, а рядом десятки тинейджеров ни на секунду не выныривают из своих айфонов.

iBorn a Crime: Stories from a South African Childhood, Тревор Ноа. Человек с чувством юмора, как мне кажется, может добиться многого, плюс это незаменимое качество в сложных ситуациях, поэтому всегда считала его одним из самых важных в человеке. В этой книге вдоволь и самоиронии, и колкого фарса. Книга посвящена жизни южно-африканского стенд-ап комика Тревора Ноа. Рекомендую всем, кого утомили украинские будни или бизнес-литература, ее к слову, не сильно люблю.

© eseve13 via Instagram

Вся кремлевская рать: Краткая история современной России, Михаил Зыгарь. Взглядов на происходящее вокруг нас столько же, сколько людей живущих. История Зыгаря – это взгляд на трансформацию простого человека во что-то значимое. О ходе событий и фактов, которые стали факторами тех самых изменений.

Фильмы, сериалы:

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Заслуженно одна из лучших кинолент прошлого года. Жаль, что фильм так и не вышел в украинский прокат, так как, уверена, вызвал бы широкий резонанс в Украине. Кино о наших слабостях и любви – короче говоря, рекомендую.

Кадр из фильма Тайна Коко / © Walt Disney Pictures

Тайна Коко (Coco). Мультфильм для детей, который, насколько мне известно, не оставил равнодушным ни одного из моих друзей. Мультфильм о том, что никогда и не смотря ни на что не нужно сдаваться, и переставать верить в свое призвание. Такая мотивирующая штука, что пробирает до слез.

Кадр из сериала Миллиарды / © Best Available!

Миллиарды (Billions). Сериал про финансистов со всей подноготной их жизни. Интриги, финансовые войны, личные драмы идеальная игра актеров. Глобально уровень американских/английских сериалов настолько высокий, что легче в последнее время вспомнить с десяток сериалов, чем назвать три фильма.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).

Beyonce – только, потому что это больше, чем поп-артист во всех смыслах, которые вкладывают в это понятие. Это, знаете, такая махина, которая не только продуцирует нон-стоп первоклассную музыку, но и своей работой влияет на развитие музыкальной индустрии мира и страны, в которой творит. Пластинка Lemonade, которая была залита в сеть без каких-либо предупреждений или промокампаний – наверное, на сегодня любимый альбом. Что касается, песни, то пусть будет Flawless.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Privat24, Facebook Messenger, Mail.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Два дня в неделю минимизировать пользование социальными сетями, почтой. В остальное время – просто брать от работы максимум, радоваться проектам и достижениям нашей команды.