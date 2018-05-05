"Легче вспомнить с десяток сериалов": CEO Dontstop Agency о последних фильмах, которые ее впечатлили

Анна Маханькова, CEO Dontstop Agency, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.
1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?
- Не бояться быстро что-то менять, если тебе не комфортно. Если нужно – бросить, но стать счастливее. Заниматься тем, на что хочешь тратить большую часть времени.
- Больше посвящать времени путешествиям и не откладывать на потом.
- Перестать давать советы – актуально и сейчас.
2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?
Он должен все время совершенствовать свои навыки и никогда не останавливаться на достигнутом. Именно возможность осваивать что-то новое в работе и подпитывает к ней интерес. Если человек вовлекается на все сто в то, чем он занимается, вы сделали правильный выбор и он, соответственно, тоже.
3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?
Нравится FEDORIV, когда речь заходит о селф-промо – правильном и ненавязчивом. За компанию всегда говорят их кейсы, и так должно быть.
У BANDA Agency хорошо все: от названия компании до реализации проектов. Они воплощают в жизнь кейсы, которые принято ставить в пример. Ну, чего только стоит ребрендинг ВДНГ или реклама сосисок "Бащинский".
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Что касается зарубежных компаний, то мне всегда было интересно наблюдать за тем, как работает маркетинг McDonald's. Последние годы большая часть промокампаний строится на самоиронии и неординарных решениях. Мне кажется, это именно то, чего не хватает украинским клиентам/компаниям.
4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?
Книги:
© zhurrr via Instagram
iPhuck 10 Виктора Пелевина. Своего рода будущее, но запечатленное здесь и сейчас. Особенно думаешь об этом, когда сидишь в кафе, а рядом десятки тинейджеров ни на секунду не выныривают из своих айфонов.
iBorn a Crime: Stories from a South African Childhood, Тревор Ноа. Человек с чувством юмора, как мне кажется, может добиться многого, плюс это незаменимое качество в сложных ситуациях, поэтому всегда считала его одним из самых важных в человеке. В этой книге вдоволь и самоиронии, и колкого фарса. Книга посвящена жизни южно-африканского стенд-ап комика Тревора Ноа. Рекомендую всем, кого утомили украинские будни или бизнес-литература, ее к слову, не сильно люблю.
© eseve13 via Instagram
Вся кремлевская рать: Краткая история современной России, Михаил Зыгарь. Взглядов на происходящее вокруг нас столько же, сколько людей живущих. История Зыгаря – это взгляд на трансформацию простого человека во что-то значимое. О ходе событий и фактов, которые стали факторами тех самых изменений.
Фильмы, сериалы:
Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri). Заслуженно одна из лучших кинолент прошлого года. Жаль, что фильм так и не вышел в украинский прокат, так как, уверена, вызвал бы широкий резонанс в Украине. Кино о наших слабостях и любви – короче говоря, рекомендую.
Кадр из фильма Тайна Коко / © Walt Disney Pictures
Тайна Коко (Coco). Мультфильм для детей, который, насколько мне известно, не оставил равнодушным ни одного из моих друзей. Мультфильм о том, что никогда и не смотря ни на что не нужно сдаваться, и переставать верить в свое призвание. Такая мотивирующая штука, что пробирает до слез.
Кадр из сериала Миллиарды / © Best Available!
Миллиарды (Billions). Сериал про финансистов со всей подноготной их жизни. Интриги, финансовые войны, личные драмы идеальная игра актеров. Глобально уровень американских/английских сериалов настолько высокий, что легче в последнее время вспомнить с десяток сериалов, чем назвать три фильма.
5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему "зацепил" вас в последнее время? (назовите любимую песню).
Beyonce – только, потому что это больше, чем поп-артист во всех смыслах, которые вкладывают в это понятие. Это, знаете, такая махина, которая не только продуцирует нон-стоп первоклассную музыку, но и своей работой влияет на развитие музыкальной индустрии мира и страны, в которой творит. Пластинка Lemonade, которая была залита в сеть без каких-либо предупреждений или промокампаний – наверное, на сегодня любимый альбом. Что касается, песни, то пусть будет Flawless.
6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?
Privat24, Facebook Messenger, Mail.
7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?
Два дня в неделю минимизировать пользование социальными сетями, почтой. В остальное время – просто брать от работы максимум, радоваться проектам и достижениям нашей команды.
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