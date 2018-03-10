Как начать новую карьеру вместо того, чтобы идти на пенсию – Перша Шпальта

В 2018 году украинцы начнут ощущать первые последствия пенсионной реформы. Теперь для выхода на заслуженный отдых нужно иметь минимальный стаж в 25 лет. А если его не хватает – работать до 65-ти лет.

И это несмотря на то, что средняя продолжительность жизни в стране составляет те же 65 лет. Печально, но некоторым придется работать до конца жизни. И некоторые считают, что это даже хорошо. Перша Шпальта нашла деловых людей, которые не собираются на отдых, не боятся менять направление деятельности и советуют другим делать то же самое.

В трудовой Ивана Плачкова есть отметка о должности министра энергетики и губернатора Одесской области. Сейчас он – топ-менеджер в крупной энергетической компании. Но в 2003-м Плачков решил заняться виноделием. Не ради денег. Скорее – для собственного удовольствия и продолжения семейного дела.

Начиналось все из руин в родительском селе. Здесь Плачков построил современное предприятие по производству вина. Он занялся виноделием в родной Бессарабии, как это делали его деды и прадеды. Сегодня это одно из главных занятий в жизни бывшего министра. А его вина известны по всей стране. "Каждый год я провожу до ста дегустаций в разных городах, в разных заведениях. Если нас приглашают, я бросаю все. Для меня это важно, чтобы я сам показал", – говорит Плачков.

История Плачкова – далеко не единичный случай. Мировые исследования в геронтологии отмечают: люди после 50 лет становятся более компетентными сотрудниками. Они гораздо лучше приспособлены к внедрению инноваций, и зрелый мозг лучше решает сложные задачи.

Иван Компан, преподаватель Эдинбургской бизнес-школы, говорит, что существует огромная сила инерции. Во-вторых, в Украине есть определенные стереотипы, когда человека, которому уже 50 лет, считают уже пожилым. "Видимо, многие люди считают, что они уже должны сидеть на лавочке под подъездом и обсуждать сожителей своего дома. Но это совсем не так", – уверен Компан.

"50 лет – это возраст счастья", – убеждает известный журналист, предприниматель Владимир Яковлев. Бывший основатель влиятельной российской газеты Коммерсант, в конце 90-х продавший ее и ставший миллионером. Правда, очень быстро все потерявший. Но сегодня для Яковлева бизнес и удовольствие наконец соединились. Он основал социальный проект Возраст счастья.

"Самые счастливые люди, которых я встречал в возрасте после 50-ти, живут довольно скромно с материальной точки зрения. Они очень счастливы, им очень здорово, но они счастье не связывают с материальными ценностями", – отмечает Яковлев.

Не держаться за старое и ежедневно бросать вызов новому. По такому принципу живет бизнесмен Геннадий Руденко. Когда-то он занимался крупным бизнесом, а сегодня воплощает давнюю мечту в фермерском хозяйстве и ресторане с местной кухней. Еще один пример так называемого бизнеса на пенсии. Ферма по производству черной икры в селе Триполье на Киевщине. Ее основал бывший военный Юрий Яременко. Капитал он заработал на медиа-рынке. И решил вложить деньги в непростой бизнес по разведению осетровых.

Дело по изготовлению черной икры не приносит много денег, но все равно бизнесмен планирует передать его сыну. Сейчас ферма производит несколько сотен килограммов черной икры в год. Имеет цех для ее фасовки, обустроенный по европейским стандартам и готовится выйти на европейский рынок.

Пример Яременко вновь подтверждает слова многих бизнес-коучеров. "Все зависит прежде всего от самого человека. Если у человека есть вера в свои силы, человек готов работать, человек готов как-то бороться за свои мечты, то научиться стать малым бизнесменом – это совсем не трудно", – считает Компан.

Приближение пенсионного возраста – это не приговор, а лишь начало новой страницы жизни. Главное – найти свое дело. "Я всю жизнь планирую работать. Я не могу отдыхать", – улыбается Плачков.

Также в программе смотрите репортаж о том, как влияет на украинский фармацевтический рынок усиление аптечных сетей.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.