Как изменится работа украинского бизнеса с запуском 4G – Перша Шпальта

С внедрением 4G можно будет создавать офис просто в парке

Уже весной украинцы получат все преимущества основного в мире стандарта мобильной связи.

В конце февраля государство проведет еще один тендер – на частоты 4G в диапазоне 1800 МГц. После этого начнется построение сети 4G. Напомним, недавно все три мобильных оператора: Киевстар, Vodafone-Украина и lifecell, получили частоты в диапазоне 2600 МГц, которые позволяют одновременно большему количеству абонентов подключиться к высокоскоростному интернету.

Самое большое преимущество нового для Украины стандарта – повышение скорости передачи данных и увеличение количества одновременных соединений. Скорость загрузки информации возрастет в 3,5 раза, до 150 Мбит/с, выгрузки – в 6,5 раза, до 72 Мбит/с, а количество одновременных соединений увеличится в десять раз.

На запуск сети 4G операторам отведено полгода, однако новый для Украины стандарт связи обещают уже весной. Сначала новый стандарт должен появиться в столице, затем в городах-миллионниках. Далее он появится в областных центрах и других крупных городах, где есть достаточное количество абонентов со смартфонами, поддерживающими 4G.

Операторы говорят, что абоненты будут удовлетворены 4G-приложениями, но наиболее значимое влияние новый стандарт связи создаст на бизнес. "С 4G компании смогут использовать мобильные технологии в полной мере. Начиная с удаленных проверок персонала и охранных систем на своих телефонах и до мониторинга трафика, зданий, удаленных локаций с помощью интернета", – говорит Исмет Языджи, главный исполнительный директор lifecell.

За счет увеличения скорости передачи данных связь 4G даст толчок для развития направления так называемого "интернета вещей" – сети различных устройств, самостоятельно общающихся между собой.

Интернет вещей – это умный город, это возможности для сельского хозяйства, контроль за внесением минеральных удобрений на полях, контроль за фермами. "Это как дорога, которая позволяет автомобилям ехать с большей скоростью", – добавляет Олег Проживальский, директор по корпоративному управлению и контролю Vodafone-Украина.

С помощью 4G появится возможность автономно управлять транспортными средствами от беспилотников до беспилотных грузовиков. И, что самое главное для бизнеса, – можно делать мобильный офис где угодно. Потому что работает скорость в обе стороны: как загрузка файлов с места, так и загрузки обратно.

То есть, можно запустить полноценный офис прямо в парке.

Мобильная связь 4G позволит экономить компаниям время на различные бизнес-процессы. Кроме того, новая технология дает толчок для развития целых отраслей – интернета вещей, беспилотных транспортных средств, разработки мобильных приложений.

В конце концов, продавцы электроники тоже увеличат свои доходы. Ведь чтобы пользоваться 4G, нужно заменить свой телефон на смартфон, который поддерживает этот стандарт.

Кроме того, в новом выпуске программы Перша Шпальта говорится о том, что будет с отечественной ГТС после 2019-го года, когда закончится контракт с Газпромом. Больше по теме в эксклюзивном интервью с вице-премьером Владимиром Кистионом.

Также в программе обсуждаются плюсы и минусы нового ценообразования на энергорынке, и кто выигрывает от RAB-тарифов.

Завершает выпуск обзор экономических событий за неделю от блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Первший в партнерстве с журналом Новое Время.