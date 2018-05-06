"Я маньяк работы": основательница фестиваля Made in Ukraine об отсутствии work-life баланса

Основательница фестиваля Made in Ukraine Юлия Савостина делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Этот вопрос я себе часто задаю и более того, у меня давно заготовлена для себя 20-летней пачка советов. С интересом наблюдаю, что многие из таких советов актуально начать применять прямо сейчас. Они просты и незамысловаты: больше читать, чаще писать и начать заниматься спортом прямо сейчас (я начала заниматься спортом всего лишь 7 лет назад). Правда, еще там есть советы – меньше тратить на одежду и не переживать из-за расставания с парнями. Но с другой стороны, эти два пункта были частью моего роста, так что не жалко потраченного времени и усилий.

2. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

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Не хочется говорить банальностей, но мне нравится то, что делает Маск [ред. – Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX], поскольку я восхищаюсь людьми, в которых сочетаются нешаблонное мышление и сила воли. А он именно такой.

Еще мне очень нравится бизнес-история, само направление бизнеса и способы реализации англичанки леди Бамфорд. Эта женщина при титуле и деньгах, могла бы вообще ничем не заниматься в жизни, кроме выполнения обязанностей, приписанных титулом. Но она создала одну из самых успешных органических ферм в Британии, марку одежды и косметики, а также всеми любимые релакс-курорты. Причем, все со вкусом и достоинством. Если мне надо вдохновиться, я иду к ней на сайт и перечитываю ее интервью для Vogue или блоги.

3. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

В принципе, я через 2-3 месяца понимаю, ошиблась я или сделала правильный выбор. До года тянуть не буду, в той стрессовой работе, которой мы занимаемся, люди достаточно быстро раскрываются и показывают себя настоящих. Так вот, если я думаю: “можно человека перевести позицию выше, но тогда непонятно, как найти хорошую замену на его место”, – я не ошиблась. Для меня очень важна обязательность, инициативность и умение брать ответственность на себя, а еще – вовлеченность в проект, все-таки моя работа связана не с продажей станков, например. Таких сотрудников сейчас немного на рынке.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Кадр из фильма Секретное досье / © 20th Century Fox

Признаться, я года два не ходила в кино. Но пропустить Темные времена не смогла. Как не смогла не пойти и на Секретное досье с Мерил Стрип. Эти фильмы напоминают мне о том, что мишура и белый шум, который мы в последнее время наблюдаем в социальных сетях, – он всего лишь мизерно заметная верхушка айсберга. Решения принимаются совсем из других соображений, чем кажется большинству электората. И знать, что двигало тем или иным человеком, влияющим на ход истории – невероятно любопытно.

Читаю я сейчас опять же воспоминания современников Черчилля. Хотя, кажется, о Черчилле читают сейчас все, а еще чаще – цитируют.

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Еще одна важная книжка у нас в доме – это Светлана Ройз с ее Практическим ребенковедением. Молодая мать, что с меня взять!?

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Я, к сожалению, ничего не знаю о балансе работы и жизни. Я маньяк работы. И чем больше у меня ее появляется, тем больше хороших новых идей приходит в голову, которые я бы хотела воплотить. И сколько бы я не обещала себе, что я буду больше отдыхать, даже планируя отпуск практически на год вперед, я все равно заползаю в самолет полумертвая. Чуть-чуть поменялась ситуация с появлением дочки. Она настолько любимая и волшебная, что я все-таки осознаю, что время, проведенное с ней, и есть самое важное. Остальное – вторично.

6. Где искать вдохновение?

Я для этого много и часто путешествую, общаюсь с людьми из разных стран, открываю для себя новые вкусы и новые бытовые привычки, много гуляю на природе. Если же мне нужно быстро найти решение, а возможности уехать за границу нет, я сажусь в машину и еду в Сумы или Миргород, например. Дорога – отличная замена медитации, во время которой в голову приходят самые правильные решения.