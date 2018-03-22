"Используй продуктивно каждую минуту": директор по персоналу PepsiCo Украина о том, что посоветовала бы себе 10 лет назад

Директор по персоналу PepsiCo Украина Оксана Пальгуева делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы бы дали себе 10 лет назад?

Первый – никогда не отбрасывай кажущиеся нереальными идеи. Невозможное возможно.

Второй – цени время. Это невосполнимый ресурс. Осознай это и используй продуктивно каждую минуту.

Третий совет – ни о чем не жалей: ни о сделанном, ни о несделанном. Просто делай выводы на будущее.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы сказали, что сделали правильный выбор?

В этом вопросе для меня важна созвучность компании и человека. Это значит, что в их культуре и ценностях существует единая парадигма. Также потенциального сотрудника нашей компании я определяю по наличию таких качеств как внутренняя динамика, открытость и готовность к новому, чему-то совершенно другому, к развитию и принятию. На мой взгляд, именно на это важно обращать внимание на стадии собеседования помимо профессионального опыта. Ведь люди разные, должности разные, и один и тот же сотрудник может быть успешен в одной должности или компании, но совсем не проявить себя в другой.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

Международные компании FMCG сектора, к которому принадлежит и наша компания. Они обладают очень стройной системой и прекрасными практиками в сфере управления организацией, финансами, продажами, персоналом. То, что мне лично еще очень импонирует в них, это здоровый баланс между основной целью любого бизнеса – получением прибыли – и социально ответственной моделью ведения бизнеса, ответственностью перед обществом, перед сотрудниками. Но вне зависимости от сферы деятельности – компании нашего или любого другого сектора, IТ-бизнес, стартап, государственная структура, – интересны примеры инновационности, скорости реакции, скорости внедрения изменений, перемены статуса quo, и не только в сфере технологий, но и картины мира в целом.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем именно они вам понравились?

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Из последнего прочитанного понравилась книга Мартина Форда Пришествие роботов. Техника и угроза будущей безработицы. Это анализ трендов и прогнозы на ближайшее будущее. Останется ли место человеку в мире ботов, роботов и высоких технологий, а также глубокое расслоение общества по концентрации доходов: "победитель получает все" или "теория длинного хвоста". Сейчас, в период дефицита рабочей силы на рынке труда Украины, книга провоцирует нас задуматься о будущем: что мы будем делать, когда возникнет дефицит рабочих мест.

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Из того, что впечатлило давно и до сих пор №1 в моем списке, – Собачье сердце Михаила Булгакова. Гениальное произведение, идеи, образы, мастерство слова. В книге до сих пор актуальна каждая фраза.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Вечный вопрос. На мой взгляд, и work, и life должны быть насыщенными, интересными и приносить удовольствие. Работа должна быть интересной: по форме, по содержанию, по наличию вызовов — кого что увлекает. И жизнь вне работы тоже должна наполнять каждый день смыслом: семья, спорт, путешествия, хобби. И тогда становится не важно, сколько часов ты посвятил тому или другому в неделю. Важны занятия, которые вас увлекают, которые дают ресурс, а не отбирают его. Нужно постоянно пробовать и искать интересное и в работе, и вне ее.