"Идея – это еще не все": гендиректор сети WOG рассказывает о важных книгах и хороших сотрудниках

Генеральный директор сети АЗК WOG Сергей Корецкий делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Сложно думать задним числом! Лично я ни о чем не жалею. Поскольку я отвечаю на эти вопросы, это уже означает, что путь, которым я двигаюсь, – эффективный, даже со всеми его недостатками и неточностями.

Единственное, что я могу посоветовать всем, – это быть максимально настойчивым. Не останавливаться на полпути, а "дожимать" работу до полного завершения, даже если кажется, что уже сделано все возможное и невозможное; важно придерживаться выбранной стратегии и не позволять себе сбиваться с пути.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма, вы сказали, что сделали правильный выбор?

Я считаю, что ни одно резюме или рекомендация не может дать стопроцентную уверенность, что это именно тот работник, который тебе нужен. На основе собственного жизненного опыта я принял решение всегда доверять внутреннему голосу. Если интуитивно и энергетически человек тебе нравится, то это имеет гораздо больший вес, чем сотни рекомендаций.

Сегодня с большинством моих коллег мы достигли полного и мгновенного взаимопонимания – это происходит благодаря тому, что мы четко осознаем, куда именно направляемся. Считаю такой уровень симбиоза и своеобразной "химии" между коллегами лучшей основой для выполнения коллективных задач. За время совместной деятельности мы стали разговаривать на одном языке и теперь понимаем друг друга с полуслова.

3. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

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Последние две книги – это Sapiens: Краткая история человечества (в укр.переводе – Людина розумна. Історія людства від минулого до майбутнього) Юваля Ноя Харари и Как продать за $12 миллионов чучело акулы: Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах Дональда Томпсона.

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Оба эти произведения расширили мой кругозор и добавили уверенности, что все в этом мире зависит от нас – от того, насколько искусно и качественно мы доносим идеи, продвигаем и реализуем их в своей жизни. Собственно, идея – это еще не все. Довести ее до осуществления на практике - вот что важно. Замечательным, особенно смелым идеям нередко не хватает воплощения. Не стоит бояться мечтать и быть практичным одновременно!

4. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете своей жизни?

Для работы полезны почта, интернет-браузеры и различные мессенджеры. Кроме того, активно применяю сервисы, способствующие систематизации и облегчению жизни. Особенно это касается служб, с помощью которых можно эффективно и качественно формировать план командировок и отдыха (букинг, скайсканер, аренда автомобилей и т.д.).

Так или иначе, нас поглощает информационное пространство и, соответственно, растет количество программ-помощников пользователя. В компании WOG мы, конечно же, не стоим в стороне прогресса и стараемся активно развивать диджитал-сервисы. Например, недавно разработали удобное приложение WOGPAY, который помогает нашим клиентам за два клика заправить свой автомобиль, эффективно экономит время.

Желаем мы того или нет, но биг дата и искусственный интеллект – это не будущее, это уже настоящее.

5. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Общих правил здесь не существует – речь о внутренней самодисциплине отдельного человека. Когда тебе двадцать лет, ни о каком тайм-менеджмент не вспоминаешь. На рубеже тридцати начинаешь понимать, что в планировании все-таки есть что-то положительное. А вот в сорок обычно задумываешься, почему же в свои двадцать не формировал здоровый баланс – и, соответственно, начинаешь этим заниматься. Наступает переломный момент, когда человек понимает, что он должен придерживаться гармоничного соотношения элементов буквально во всех сферах жизни. Счастлив тот, кто это уже понял и начал воплощать в жизнь.

6. Где искать вдохновение?

Вообще, для меня утро – это самая продуктивная, энергетически мощная часть дня.

Однако в целом меня вдохновляет множество настоящих, ценностных вещей: советы друзей, удачные решения; правильная среда, события и окружение; увлекательные путешествия и умные книги. Кое-где случается, что вдохновение приходит оттуда, откуда и не ждешь. Конечно же, вдохновение придают и простые, базовые вещи: семья, друзья, общение. Ведь мир настолько безграничен, что замыкаться на чем-то одном точно не стоит.

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Приглашаем принять участие в спецпроекте #ДелимсясНВ топ-менеджеров украинских компаний и владельцев среднего/крупного бизнеса. Если вы готовы ответить на наши вопросы – пишите нам на bewithnv@nv.ua.