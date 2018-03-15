Главное – внутренняя мотивация. Директор PLEON Talan объясняет, как отличить хороших сотрудников

Директор PLEON Talan, руководитель PR&GR Services коммуникационной группы AGAMA Наталья Дадиверина делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Мне нравится моя жизнь сегодня: семья, отношения, работа, окружение... Она сбалансирована и насыщена положительными эмоциями, интересными людьми и увлекательными событиями. В далеком 2008-м я боролась за жизнь и противостояла сложному заболеванию, поэтому дала бы себе только один совет: ничего не бойся, все одолеешь, продолжай идти вперед, как ты это делаешь, получай удовольствие от любимого дела и общения с близкими, и победа будет за тобой.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы сказали, что сделали правильный выбор?

По моему глубокому убеждению, еще на этапе поиска каждый человек должен бы понимать, куда подает CV и зачем ему это – в долгосрочной перспективе. Иногда приходится видеть хаотичный подход к формированию собственного жизненного пути, как следствие – потерянное время и разочарование. Секрет эффективного взаимодействия в мотивации. В то же время, главной является внутренняя мотивация самого человека: ведь можно бесконечно мотивировать сотрудника, и если он сам руководствуется противоположными мотивами, не разделяет корпоративные ценности или не знает чего хочет на самом деле, – все ваши мотивации будут иметь временное и поверхностное влияние. Я ценю в сотрудниках командный дух и осознание собственной роли в команде, ответственность и достоинство, осмысленное понимание собственной ценности и назначения и, конечно, желание развиваться. Если с этим все хорошо – сотрудничество будет плодотворным и приятным для всех членов команды.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и чему у них стоит поучиться?

Последние 25 лет – очень интересное время в экономической истории Украины: взлеты, падения, становление и рост отечественных компаний и приход международных. Нам посчастливилось быть свидетелями и учениками – где-то ошибки, где-то успехи, новые технологии и возможности. Люблю кейсы антикризисного реагирования ExxonMobil, General Electric, а из отечественных КСО – Киевстар и МХП.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

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Фильмов практически не смотрю, а из книг недавно перечитывала Время жить и время умирать Ремарка. Поразительно, как впервые, и еще раз напоминает – живи здесь и сегодня, наслаждайся каждым мгновением, жизнь непредсказуема.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему вас "зацепил" в последнее время? (назовите любимую песню).

Давно люблю Summertimer в исполнении Луи Армстронга и Эллы Фиджеральд, а еще Killing me softly в исполнении Фрэнка Синатры, с удовольствием слушаю Квитку Цисык. Когда нужно собраться с мыслями – Лунный свет Клода Дебюсси.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете своей жизни?

Все, что является удобным для клиентов PLEON Talan, является удобным для их бизнеса, они выбирают для общения и коммуникации, – я настраиваю и использую. Если же говорить о личных предпочтениях, то мои 10 лет в телекоммуникациях имеют интересные последствия: телефон исключительно обеспечивает быструю персональную связь, приложениями практически не пользуюсь и стараюсь больше времени проводить в реальной жизни.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Сделайте так, чтобы работа была частью жизни, а не ее противоположностью. Наслаждайтесь ею так же, как всеми другими любимыми делами. Как в детстве, помните, мы часами играли в любимые игры и даже не замечали, что проголодались или сколько там времени прошло... Получайте удовольствие от того, что делаете в конкретный момент, живите осознанно и с содержанием. Тогда усталость и "выгорание" вас не постигнут.