Год новых обещаний. Осуществится ли прогноз экономического роста – Перша Шпальта

В 2017 году экономика Украины наконец пошла вверх, хоть и незначительно.

ВВП вырос на 2%. А инфляция составила 13,7% против 12,4% годом ранее.

В Кабмине обещают: этот год будет для украинской экономики лучше предыдущего. Рост экономики 3%, затем 4% будет в 2019-2020 годах, перечисляет Александр Данилюк, министр финансов. Инфляция тоже будет меньше, правительство ожидает ее на уровне 9%.

Впрочем, эксперты не разделяют уверенности чиновников. Мол, инфляция и в прошлом году тоже планировалась менее 13%, а рост экономики будет зависеть от требований Международного валютного фонда (МВФ).

В 2018 году существенно увеличатся внешние выплаты. Украине нужно будет заплатить около $4 млрд. И еще подготовиться к тому, что в 2019 году надо будет вернуть еще больше.

Поэтому деньги МВФ нам нужны для того, чтобы увеличить международные резервы, а еще для того, чтобы дать сигнал другим нашим потенциальным кредиторам и внешним рынкам, что Украина продолжает двигаться в правильном направлении, что можно ее кредитовать, заключает Елена Белан, главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital.

Если же отношения с МВФ полностью прервутся, то это будет катастрофой для Украины, которая не сможет рассчитаться с долгами в 2019-2020 годах. "На курсе гривны это отразится очень плохо", – прогнозирует Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии.

Курс гривны также не будет отличаться стабильностью. Даже в бюджет заложено, что к концу года доллар достигнет минимум тридцати гривен.

В следующем году курс доллара будет зависеть от поведения на сырьевых рынках. Как всегда, для Украины важна цена на такое сырье как железная руда, металлы и зерно. Прогнозы на этих рынках роста не дают. Правительство также обещает, что вырастет минимальная зарплата. Но что будет с реальными зарплатами у большинства населения?

По словам Данилюка, минимальная зарплата увеличится на 16% по сравнению с этим годом, до 3723 гривен. Также повысится минимальная пенсия.

Исходя из трендов на рынке труда, в общем средняя заработная плата возрастет где-то на 12-13%, говорит Татьяна Пашкина, HR-эксперт сайта по поиску возможностей rabota.ua. Но отмечает, что этот прирост не перекрывает собой инфляцию, которую нам запланировали в правительстве.

То есть зарплата в лучшем случае немного покроет инфляцию. А что же с бизнесом, что ждет его в следующем году?

Максим Нефьодов, первый заместитель министра экономики, считает, что нам надо проводить дерегуляцию и создать хороший бизнес-климат. В министерстве очень надеются, что это станет реальностью, если парламент поддержит ряд законопроектов, главным из которых является законопроект №6540 О легкости ведения бизнеса в стране. А еще надеются, что удастся провести реформу контроля, то есть реформу именно тех контролирующих органов, которые и проводят проверки.

Впрочем, в прошлом году тот же закон Верховная Рада уже провалила. Из-за чего Украина поднялась в рейтинге Doing Business, который определяет интерес инвесторов к стране, всего на четыре строки вместо запланированных пятнадцати.

Но даже если закон будет принят, не факт, что Украину зальют инвестициями уже на следующий день. Эксперты также не ожидают инвестиционного бума в преддверии выборов. "Инвесторы не будут делать важные решения относительно крупных инвестиций накануне выборов. Вероятно, они будут где-то на уровне этого года – около $2,5 млрд", – считает Белан.

Также смотрите в программе интервью с министром финансов Александром Данилюком, который расскажет, что мешает долгожданным реформам. Кроме того, в специальном репортаже программы рассказывается о том, куда украинцам стоит вкладывать деньги в этом году.

Завершает выпуск репортаж блогера и делового журналиста Дениса Безлюдько о том, как миллениалы побуждают работодателей менять подходы к работе.

Программа Перша Шпальта выходит на канале UA:Перший в партнерстве с журналом Новое Время.