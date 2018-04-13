Глава коммуникационной компании о спорте: это инструмент, после которого ты отдыхаешь в рабочем кресле

Основатель и руководитель коммуникационной компании FRESHPR Орест Вачков делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах и фильмах, которые его впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Не тратить время на бесперспективные отношения. Люди, на которых я потратил время из-за попытки быть вежливым, очевидно, тоже могли бы его потратить с большей результативностью, если бы я тогда имел умения отказывать во всем, что вызывало сомнения.

Концентрироваться на важном. И видимо только на нем.

Подумать о том, что будет через 10 лет, как о завтра.

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма, вы сказали, что сделали правильный выбор?

Прощался с коллегами по разным причинам. Не совпадали видение будущего, потребности, требования, ценности. Но никогда не думал о сотрудниках, как о неправильном выборе. Если кому скучно на работе, он не реализует себя, не учится и не развивается – значит я, как руководитель, недорабатываю.

3. Какие украинские или зарубежные компании являются для вас примером и почему у них стоит поучиться?

Поучиться можно у всех. У одних – как правильно действовать, у других – как правильно делать, чтобы так не действовать. И это без сарказма. Избегание дурных примеров действительно может принести много свободного времени, денег или даже здоровья. А насчет того – кто для меня пример – отвечу, что никто. Не подумайте что это гордость, причина в другом – если кого-то ставить в пример или подражать – или потерпите фиаско, или будете чьей-то копией номер два, но никогда не лидером, потому что оригиналы всегда впереди копий. Лучше тратить время на креатив, чем на изучение чужих, часто неизвестно удачных ли, действий, ведь успешность проявляется со временем.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

Последняя книга, которую открывал – путеводитель по Карпатам 30-х годов ХХ века. Поражен, как изменились люди за неполных 100 лет. Причем на некоторых фото видно заборы, дома и даже деревья, которые стоят и сейчас. Но люди – как из другого мира, речь идет не только об одежде. Взгляды, привычки, характеры, которые могли передать фотографии, говорят о совсем другой эпохн, о которой мы так мало знаем.

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По фильму – никогда не смотрел сериалов, но довольно интересным оказалась лента Хороший доктор, от создателя Доктора Хауса, стараюсь не пропускать.

Кадр из сериала Добрый Доктор/© Shore Z Productions

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему вас "зацепил" в последнее время? (назовите любимую песню).

Буквально несколько часов назад услышал песню Таку як є от ADAM. Никогда не слышал об этой группе раньше.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете своей жизни?

Открываю функцию Потребление аккумулятора на смартфоне и вижу, что 3 программы, которые работали на телефоне дольше – это три разных мессенджера. Интересно, что сами разговоры по телефону значительно ниже в рейтинге. Без коммуникации с людьми уже не представляю ни работы, ни досуга. Видимо, мы все таки созданы для этого, по одному мир не станет так быстро лучшим.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Хороший вопрос, думал об этом недавно. Ответ – спорт. Активные виды спорта. Это инструмент, после которого ты отдыхаешь в рабочем кресле. А от работы снова отдыхаешь в спорте. Отважусь сказать, что даже сутки пассивного отдыха не смогут быть столь результативными как час-два активных занятий. И намеренно не говорю, каким видом восхищаюсь, это не так важно, в конце концов каждый находит что-то свое.