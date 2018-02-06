Где в Украине производят эко-птицу

Горожане решили вернуть жизнь старой ферме рядом с Киевом, но так увлеклись, что создали современную компанию с эко-производством и переработкой.

Село Лукаши. Всего 60 километров от столицы. Здесь функционирует хозяйство Фермерский двор. Это предприятие появилось на развалинах бывшей советской фермы пять лет назад. Владельцы тогда еще не думали о спросе или каком-либо заработке – хотели выращивать экологически чистую птицу.

Валерий Власенко (слева) и Виталий Дзюба с компаньонами создали новую экологическую птицеферму

Но чтобы реализовать такую ​​идею, компаньонам пришлось инвестировать в проект более $1 млн.

Перестройка и новая компания

Сначала восстановили один цех с птицами, начали там выращивать цыплят, потом второй, а затем и третий, на котором начали выращивать утку. Обычно люди делят птицу на два типа: жареная и живая. Но оказывается, что существует промышленная, фермерская и органическая курица. Они отличаются друг от друга уровнем экологичности.

На этой ферме живет около 12 тыс. фермерских цыплят. Все они – на специальном рационе. Без антибиотиков и ускорителей роста.

Чтобы вырастить экологически чистую курицу, необходимо прилагать огромные усилия. Например, нельзя брать промышленные корма. Нужно по собственной рецептуре заказывать их у производителя. "Мы сами балансируем, выводим вещества, которые мы не хотим видеть в птице, – какие-то ускорители, усилители. И этот корм привозят из комбикормового завода к нам", – говорит Валерий Власенко, совладелец хозяйства Фермерский двор.

На ферме живет около 12 тыс. фермерских цыплят, и все на специальном рационе

На таких кормах фермерские цыплята растут значительно дольше, чем их родственники, которые воспитываются в промышленных условиях.

На промышленной ферме птицу забивают на 35-40 день и отправляют в супермаркет. Но на этой ферме курица подрастает еще несколько недель – в этом и есть различие между промышленной и фермерской птицей.

Вырастить курицу – половина дела. Ее надо правильно забить. "Птицу начинают забивать на различных предприятиях на 36-38 день. Мы забиваем на 60-й. А с выгулом будет где-то до 75 дней", – говорит Виталий Дзюба, совладелец хозяйства Фермерский двор.

Перерабатывающее подразделение

За день цех, где забивают птицу, перерабатывает до 2 тыс. кур, это приблизительно 1 тонна живого мяса. Тяжелая работа, но здесь все делается как по часам. Стандарты и стерильность на высоком европейском уровне.

Допустим, находят какую-то частичку в курице. Соответственно, останавливается забой. "Тогда перебирается полностью партия забитой курицы. И снова возобновляется процесс работы, а предмет, который мог повлиять на то, что туда попадает, изымают", – рассказывает Руслан Дзюба, совладелец хозяйства Фермерский двор.

Руслан Дзюба, совладелец хозяйства, объясняет принципы работы перерабатывающего направления

После всех процедур курица попадает в охлаждающую камеру. Затем все это перегружается в свежем виде и попадает на полки супермаркетов. В основном фермеры реализуют продукцию в крупных сетях супермаркетов по всей Украине, а также в ресторанах.

Найти эту курицу можно на полке вместе с привычной нам продукцией, хотя стоит она в полтора раза больше, чем обычная. Поэтому люди покупают их не так часто. Обычно для больших праздников или для того, чтобы себя побаловать. Тем не менее, спрос на эко-курицу стабильно растет. Ежегодно это хозяйство реализует почти 1 тыс. тонн курятины.

А все заработанные деньги бизнесмены вкладывают в развитие. Чтобы украинская экологическая птица смогла выйти на европейские рынки.