Газпром смирился с решением Стокгольмского арбитража в споре с Нафтогазом

Компания не будет обжаловать решение о контракте на поставку газа

Российский монополист Газпром не будет обжаловать решение Стокгольмского арбитража по спору с Нафтогазом Украины о контракте на поставку газа.

Об этом сообщил зампред правления концерна Александр Медведев в Санкт-Петербурге, передает Интерфакс-Украина.

"Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Обжаловать? А зачем?" – сказал Медведев.

Напомним, что в июне 2014 года Газпром обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с Нафтогаза долга за поставленный в 2013-2014 годах газ, а также денежных средств по формуле "бери или плати".

Со своей стороны Нафтогаз обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с требованиями об изменении цены на природный газ, возмещении всех переплат, осуществленных с 20 мая 2011 года, и отмены положения, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за пределами Украины.

Нафтогаз Украины и Газпром 31 мая 2017 года получили отдельное решение Трибунала при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма по контракту на поставку газа.

Суд отклонил требования компании Газпром относительно принципа "бери или плати" при поставках природного газа Украине, на котором основывалась большая часть претензий Газпрома.

7 ноября российский монополист Газпром подал в апелляционный суд округа 356 Свеа (Швеция) заявление об оспаривании промежуточного (отдельного) решения арбитража Стокгольма по иску относительно контракта на поставки газа от 19 января 2009 года и его частичной отмене.

22 декабря 2017 года в Нафтогаз заявил, что выиграл Стокгольмский арбитраж против Газпрома по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Также украинская компания добилась отмены требований Газпрома "бери или плати" на $56 млрд.

Кроме того, Стокгольмский арбитраж снизил цену газа для Нафтогаза Украины, приобретаемого у Газпрома в 2014 году, на 27,4%: с $485 до $352 за 1 тыс. куб. м.

Арбитраж отказался обязывать Украину платить за газ, который Газпром самовольно поставлял на неконтролируемые территории Донбасса, но "долг" записывал на Нафтогаз.

Впрочем, решением арбитража по контракту по поставкам газа, Нафтогаз должен выплатить Газпрому около $2 млрд задолженности за поставленный газ в предыдущие периоды.

Позже в Газпроме заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма удовлетворил основные положения иска российского монополиста к Нафтогазу Украины.