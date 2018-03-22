Форс-мажоры и Миллиарды. Топ-менеджер Dentsu Aegis Network Ukraine о сериалах, на которые стоит потратить время

Оксана Стехина, директор по развитию бизнеса группы Dentsu Aegis Network Ukraine, делится своими советами, а также рассказывает о последних книгах, сериалах и фильмах, которые ее впечатлили, в рамках спецпроекта НВ Бизнес #ДелимсясНВ.

1. Какие три совета вы дали бы себе 10 лет назад?

Обычно, когда больше всего страшно – происходит самый важный мэджик в жизни. Совет – доверяй себе, все ответы – внутри. А еще, менее культурный, но более красноречивый эквивалент выражения – "не дрейфь".

2. Каким должен быть сотрудник, чтобы через год после его найма вы посчитали, что сделали правильный выбор?

Проактивным, любопытным, делающим ошибки, но не дрейфящим от этого.

3. Кого вы считаете успешным бизнесменом (в Украине или в мире) и чему у него стоит поучиться?

Я абсолютно точно восхищаюсь действиями Джеффа Безоса, Илона Маска, Марка Цукерберга и другими всемирно признанными бизнес-гуру. Но, пожалуй, приведу, локальные примеры, поскольку, говоря о чьих-то достижениях, мне важно знать людей лично или хотя бы через одни руки иметь возможность задать им все интересующие вопросы об их бизнесе, разобраться в кухне и честно, а не из книжек, почувствовать "верю – не верю".

Владислав Чечеткин

Я очень уважаю бизнес-подход и чуйку таких украинских бизнесменов, как Владислав Чечеткин (Rozetka.ua) и Сергей Созановский (FILM.UA). Каждый – абсолютно уникальная личность и сильнейший визионер. К числу таких предпринимателей в своей сфере отнесу также Алексея Потапенко (Mozgi Entertainment). Все эти люди кроме того, что зарабатывают большие деньги на своем бизнесе, как мне кажется, очень кайфуют от того, что делают и создают. А по моему глубокому убеждению, деньги "приходят" туда, где драйв и легкость. Пусть кому-то это покажется нескромным, но абсолютно искренне восхищаюсь теми людьми, которые создали мою бизнес семью – акционерами Dentsu Aegis Network Ukraine. Хотя, какая уж тут скромность, я с ними уже 15 лет и вряд ли пробыла бы так долго, если бы по-настоящему не верила и глубинно не разделяла ценности того, что они делают.

4. Назовите несколько последних книг и фильмов, которые вас впечатлили. Чем они вам понравились?

© kiritsas via Instagram

В литературе сейчас переживаю ренессанс художественных произведений в моей жизни, поэтому рекомендую книги: Зулейха открывает глаза за сочность формулировок, много описательно-повествовательных пассажей, эмоциональность; Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения за яркую подачу жизни особенной девочки в обычном мире и еще Тайная жизнь Билли Миллигана, прям очень яркая биографическая история.

Он и Она / © France 2 Cinéma

В кинематографе выделю фильм Он и она, где полно внезапных поворотов сюжета и неожиданная развязка. Очень красивая картинка у Сторожевой заставы, качественное кино, которое впечатлило по совокупности факторов и привнесло в мою профессиональную жизнь очень мощную веру в возможности современного украинского кинематографа.

Форс-Мажоры / © Untitled Korsh Company

Сериалы Форс-мажоры и Миллиарды (они дошли до меня чуть позднее их реальных релизов) – мое личное пособие по переговорам, умению держать себя в бизнесе и рабочих ситуациях, построении стратегий и управлению процессами.

5. Назовите музыкального исполнителя, который по-настоящему вас "зацепил" в последнее время?

Наверное, в силу пронзительной открытости своего характера, в музыкальном плане – я катастрофический попсовик-эмоционал, остро реагирующий на какую-то фразу из песни, срезонировавшей в тот или иной момент. Радостно слушала в последние недели Монатика То, от чего без ума и Веру Брежневу Ты мой человек.

6. Как смартфон помогает в бизнесе и без каких трех приложений вы уже не представляете свою жизнь?

Это hub всех моих жизненных процессов, агрегатор всей информации, циркулирующей в моей работе, личной жизни, хобби, развлечениях, путешествиях, дружеских отношениях и т.д. Главные приложения и ресурсы: todoist, facebook, bookmate&applemusic.

7. Как правильно соблюдать work-life баланс, чтобы не уставать и быть эффективным?

Есть такая короткая и емкая фраза: "меня часто спрашивают, как я все успеваю? Так вот, я ни фига не успеваю". И она точно обо мне. Я не знаю пропорцию work-life баланса в одном дне, неделе или даже месяце. Всегда что-то превалирует. Когда ты работаешь над питчем, победа в котором может изменить расстановку сил на вверенном тебе рынке или круто повлиять на твой личный финансовый статус – я концентрируюсь на этом. В такие моменты я привлекаю все возможные ресурсы и помощь для закрытия тех тонких мест, которые выходят из-под моего влияния (дети, организация быта). В другое время, я оставлю всю работу и поеду с мужем на неделю дауншифтнуть или убегу на пляж с дочкой, которой сейчас остро важно побыть с тобой вдвоем и пошушукаться в девочковом формате, без никого. Для меня этот баланс – это чутко прислушиваться к себе и к потребностям тех, кто для тебя наиболее важен. Реагировать на эти "зовы", позволять себе отдыхать, не доводя организм до болезни с целью отдыха и совершать своевременные перезагрузки в подходящем моменту формате – иногда напиться, а иногда сходить с девочками в СПА. И то, и другое время от времени жизненно необходимо.