Пополнение международных резервов. НБУ и Нацбанк Польши заключили соглашение о валютном свопе на $1 млрд 23 марта, 12:57 Цей матеріал також доступний українською НБУ договорился с Нацбанком Польши о валютном свопе на $1 млрд (Фото:НБУ / Flickr)

Нацбанк Украины и Нацбанк Польши подписали договор об совершении сделки валютный своп гривня/доллар США в объеме до $1 млрд в эквиваленте.

Решение о проведении валютного свопа с Украиной было принято правлением Нацбанка Польши в первый день нападения РФ на Украину — 24 февраля 2022 года. С этого момента началась активная подготовка и урегулирование технических моментов для проведения соответствующей операции, сообщили в НБУ.

Видео дня

Договор об осуществлении валютного свопа вступил в силу 21 марта. Срок действия соглашения — один год с возможностью пролонгации.

«Трудно переоценить помощь и поддержку, оказываемую Нацбанком Польши. Вырученные средства в рамках валютного свопа позволят увеличить международные резервы и поддержать макрофинансовую устойчивость Украины. Мы благодарим коллег за сотрудничество и за предоставленный кредит доверия», — заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Ранее сообщалось, что НБУ призвал отключить от SWIFT российский центробанк.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.