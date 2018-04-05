Золотовалютные резервы Украины за месяц сократились из-за выплат по госдолгу

В прошлом месяце правительство и Нацбанк оплатили в пользу МВФ $186 млн

Международные резервы Украины в марте 2018 года сократились на 1,2% - до $18,2 млрд.

Об этом сообщает Национальный банк Украины (НБУ)

Причиной сокращения стали платежи правительства и НБУ по внешнему долгу.

Так, из международных резервов было оплачено $1,3 млрд для погашения и обслуживания государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте (кроме платежей в пользу Международного валютного фонда (МВФ), в том числе $562,3 млн - обслуживание по еврооблигациям правительства и $678,8 млн - обслуживание и погашение по ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

Кроме этого, в прошлом месяце правительство и Нацбанк оплатили в пользу МВФ $186 млн.

В марте международные резервы пополнялись прежде всего за счет интервенций Национального банка на межбанковском валютном рынке. Длительное превышение предложения валюты над спросом на нее на межбанковском рынке дало НБУ возможность и в дальнейшем выкупать излишки валюты с рынка для наращивания резервов без противодействия укреплению обменного курса гривны.

Кроме того, на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам) на сумму $432 млн.

По итогам марта Национальный банк купил на межбанковском рынке $510 млн, в том числе $300 млн - по интервенциям в форме запроса лучшего курса. Кроме того, Национальный банк продал $134 млн по интервенциям в форме запроса лучшего курса.

Таким образом, чистая покупка валюты Национальным банком составила $376 млн.Также в прошлом месяце в резервы поступило $669,5 млн и €123,3 млн от размещения правительством ОВГЗ, деноминированных в иностранной валюте.

Отметим, что по состоянию на 1 апреля этого года объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта и является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, Международные резервы Украины к началу февраля составляли $18,4 млрд, что на 2% меньше, чем месяцем ранее.

Добавим, что золотовалютные резервы за 2017 выросли на 21% и на 1 января 2018 составляли $18,8 в эквиваленте. Вместе с тем в декабре резервы несколько сократились.