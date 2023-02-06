Беда не приходит одна. Турецкая лира обновила рекордный минимум 6 февраля, 17:30 Курс лиры падал до рекордного минимума на фоне землетрясения (Фото:Dado Ruvic / Reuters)

Курс лиры упал до нового минимума на фоне землетрясения в Турции 6 февраля.



На фоне землетрясения в Турции национальная валюта обновила свой минимум, а фондовый рынок страны — упал, передает Reuters.

Как отмечает агентство, землетрясение усилило давление со стороны сильного доллара, геополитических рисков и неожиданных показателей инфляции в стране.

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Лира упала до 18,85 в начале торгов, прежде чем отыграть часть своих потерь.

«Трагические события, связанные с сильным землетрясением в южной части Турции, являются источником дополнительной неопределенности в преддверии решающих выборов, которые, скорее всего, состоятся в мае», — отмечают аналитики.

Borsa Istanbul (Стамбульская фондовая биржа) объявила, что временно приостановила сделки с акциями нескольких компаний в зоне землетрясения.

Геополитическая напряженность в последнее время снова возросла, поскольку появились признаки того, что США будут настаивать на ужесточении политики в отношении соблюдения антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что США готовят предупреждение Турции и ОАЭ из-за сотрудничества с Россией в обход санкций.

По данным WSJ, Турция вопреки санкциям продает в РФ электронику, запчасти и другие товары американского производства, которые в частности, необходимы армии России.