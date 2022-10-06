Как и было задумано. Зеленский внес кандидатуру Пышного на пост главы НБУ 6 октября, 16:41 Андрей Пышный (Фото:НВ)

Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру экс-главы Ощадбанка Андрея Пышного на пост главы Национального банка Украины.

Проект соответствующего постановления обнародован на сайте Верховной Рады.

Ранее со ссылкой на многочисленные источники сообщалось, что новым главой НБУ может стать именно Андрей Пышный.

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Пышного называли в качестве возможного кандидата на пост главы НБУ еще до начала войны. Одним из аргументов называли то, что у экс-главы Ощадбанка хорошие отношения с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Пышный, в частности, входит в группу по санкциям Ермака-Макфола.

Как сообщалось, 6 октября Верховная Рада поддержала увольнение главы НБУ Кирилла Шевченко. «За» проголосовали 257 народных депутатов.

Также 6 октября стало известно, что НАБУ и САП сообщили Шевченко о подозрении по делу о противоправной деятельности должностных лиц Укргазбанка, которая привела к убыткам в сумме более 206 млн грн. Шевченко до назначения в НБУ возглавлял Укргазбанк.

4 октября глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку. По его словам, такое решение он принял из-за проблем со здоровьем.