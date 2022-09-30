«В борьбе со злом нет нейтралитета». Зеленский призвал Швейцарию заблокировать российские активы 30 сентября, 12:00 Зеленский пообщался с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что в вопросе борьбы со злом не может быть нейтралитета и выразил пожелание, чтобы Швейцария увеличила свою поддержку Украины.

Об этом он заявил во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Я бы очень хотел, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины» , — отметил Зеленский.

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Он призвал граждан Швейцарии участвовать в волонтерской поддержке Украины и «рассказывать, что происходит, чтобы не спадала поддержка Украины». По его словам, «для этого люди могут приехать в Украину и своими глазами увидеть, что здесь происходит».

Зеленский также заявил, что после победы Украина станет полноправным членом Европейского Союза.

«Мы уже получили статус кандидата — мощно работали над этим даже во время войны… Страна избрала путь в Евросоюз. Сомнений нет, что в течение двух-трех лет мы получим членство в Европейском Союзе. По крайней мере, мы четко идем — и законодательно, и в диалоге с нашими партнерами. И большинство стран ЕС нас уже там видят» , — подчеркнул глава государства.