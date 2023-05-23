Догоняет «братский» рубль. Венгерский форинт поплатился за заявления Орбана об Украине 23 мая, 17:53 Виктор Орбан заявил, что Украина не может выиграть войну с Россией (Фото:REUTERS / Bernadett Szabo)

Как сообщает Bloomberg, падение спровоцировано заявлениями премьер-министра страны Виктора Орбана, что Украина не может выиграть войну с Россией, а также, что Венгрия расходится с Евросоюзом в вопросе предоставления помощи Украине.



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Из-за позиции Орбана Венгрии придется дольше ждать, пока Еврокомиссия разблокирует многомиллиардную помощь стране, что негативно повлияет на местную экономику.

На венгерскую валюту также повлияло решение местного национального банка впервые в этом году снизить учетную ставку овернайт на один процентный пункт до 17%. Там заявили, что рассматривают этот шаг как начало серии снижений стоимости официальных заимствований. Ключевая ставка Венгрии в 18% привлекала инвесторов, что помогло форинту укрепиться на 6% к евро с начала года.

«Снижение ставки овернайт оставит форинт более чувствительным к негативным внутренним и внешним факторам», — заявил Петр Матис, старший аналитик по валютным рынкам In Touch Capital Markets.

Орбан заявил, что Украина не может выиграть войну с Россией, поскольку НАТО не готово отправить войска. На заявление Орбана отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель МИД Олег Николенко заявил, что такие заявления венгерского премьера должны вызвать радость в стране-агрессоре, поскольку Орбан таким образом снял ответственность с России за вторжение в Украину.

На прошлой неделе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто объявил, что Венгрия заблокирует финансовую помощь Евросоюза Украине в размере 500 млн евро и не будет поддерживать дальнейшие санкции против России. Это заявление привело к падению курса венгерского форинта к доллару и евро примерно на 1%.

5 мая Орбан заявил, что контрнаступление, которое в ближайшее время планируют начать украинские войска, является «последним шансом» для Украины.

4 мая Орбан заявлял, что для прекращения войны РФ против Украины якобы необходимо возвращение Дональда Трампа к власти в США.

Также 21 апреля он возмутился словами генсека НАТО, что Украина должна стать членом Альянса в будущем.