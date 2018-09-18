Зарплаты на Уолл-стрит выросли до максимума за последние 10 лет

Средняя годовая зарплата работников нью-йоркского рынка ценных бумаг, включая бонусы, выросла на 13% и достигла в 2017 году $422,5 тыс.

Об этом заявил финансовый инспектор Томас Динаполи, передает New York Post.

Кроме того, средний размер бонуса в секторе был увеличен на 15%, до $184,2 тыс. Доля премий в структуре зарплат на Уолл-стрит составила 40%.

Средняя зарплата на Уолл-Стрит оказалась самой высокой в сравнении с другими сферами. На нее приходится 21% совокупных зарплат в частном секторе Нью-Йорка.

Почти четверть специалистов, которые занимаются ценными бумагами, заработали больше $250 тыс. за год. За этот же период только 2,5% занятых в других сферах нью-йоркской экономики достигли аналогичных показателей в доходах.

"Уолл-стрит завершала прибылью каждый год с конца рецессии в 2009 году, и вознаграждения в прошлом году достигли максимума с начала финансового кризиса", – подчеркнул Динаполи.