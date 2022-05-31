Сколько платят солдатам. Министр обороны объяснил, как начисляют зарплату военнослужащим во время войны 31 мая, 19:33 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные (Фото:Operational Command South/Facebook)

Денежные выплаты, которые сейчас получают военнослужащие, состоят из двух частей: ежемесячного денежного довольствия и дополнительного денежного вознаграждения, установленного на время военного положения.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников, комментируя систему выплат для военнослужащих.

«Первая часть (выплат, — ред.) — это ежемесячное денежное довольствие, которое военные получают в соответствии со своей должностью, званием, выслугой и т. д. Вторая часть — это дополнительное денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента Украины Владимира Зеленского на период военного положения», — заявил министр.

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Как пояснил Резников, дополнительное вознаграждение начисляется по следующей логике:

— для тех военнослужащих, которые непосредственно не вовлечены в ведение боевых действий, дополнительное вознаграждение в расчете на месяц составляет 30 тыс. грн, или примерно 1000 грн в день;

— для воинов, участвующих в боях, дополнительное вознаграждение определяется из расчета 100 тыс. грн в месяц, или примерно 3000 грн в день.

«То есть, если военнослужащий, скажем, рядовой стрелок, полмесяца оборонял границу с Венгрией, а остальные полмесяца принимал непосредственное участие в боях на Харьковщине или Донбассе, суммарно через месяц ему будет начислено:

— ежемесячное денежное обеспечение в размере около 13−14 тыс. грн в соответствии с должностью и званием

— около 15 тыс. грн дополнительного вознаграждения за несение службы во время военного положения

— и около 50 тыс. грн. за непосредственное участие в боевых действиях.

То есть, общая сумма в таком случае для рядового стрелка составит 78−79 тыс. грн минус отчисления", — заявил Резников.

При этом количество дней, которые военнослужащий непосредственно находился в бою, выполнял боевые задания, определяется из боевых приказов и распоряжений, которые издаются военным командованием различных структур сил обороны.

Если речь идет об ВСУ, военная часть подает в Минобороны заявку на выплату денежного довольствия, на основании которой МО перечисляет военной части деньги, а уже часть — непосредственно военнослужащему.

Для получения денежных выплат военнослужащий должен иметь счёт в любом украинском банке.

«Выплата денег военнослужащим производится в текущем месяце за предыдущий. Она делится на две части. В первой декаде месяца военнослужащие получают ежемесячное денежное довольствие в соответствии с должностью, званием и другими параметрами. Во второй декаде происходит начисление дополнительного вознаграждения, тех 30 или 100 тыс. за военное положение и боевые», — добавил министр.

По его словам, платежи разведены на две части, так как размер ежемесячного денежного обеспечения известен и почти одинаков каждый месяц, а размер дополнительного вознаграждения по итогам месяца финансовые службы частей должны сосчитать на основании боевых приказов.

Как сообщили в Минобороны, в мае 2022 года за апрель МО перечислило военнослужащим ВСУ денежное довольствие и дополнительное вознаграждение суммарно на 51,5 млрд грн. В июне министерство готовится выплатить около 64,5 млрд. грн.

В 2021 году примерно такую сумму уплатили за год.

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