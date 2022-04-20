«Пошлем сильный сигнал». Страны Запада будут бойкотировать российскую делегацию на встрече G20 — Reuters 20 апреля, 14:18 Цей матеріал також доступний українською Министр финансов России Антон Силуанов (Фото:Guglielmo Mangiapane / Reuters)

Западные страны планируют бойкотировать российскую делегацию на встрече министров финансов G20, которая пройдет в среду в Вашингтоне, в знак протеста против вторжения России в Украину.

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Ряд членов G20 считают, что Россия не должна участвовать в таких встречах, однако такие страны, как Китай и Индонезия, эту точку зрения не разделяют.

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Российскую делегацию на встрече министров финансов G20 возглавит министр финансов Антон Силуанов, несмотря на неоднократные заявления западных дипломатов о том, что участие России неуместно в условиях продолжающейся войны против Украины.

«Во время и после встречи мы обязательно подадим сильный сигнал, и мы не одиноки в этом», — сказал источник в правительстве Германии, обвинив Россию в начале конфликта, который также привел к резкому росту мировых цен на продовольствие и энергоносители.

Министр финансов США Джанет Йеллен планирует избегать встреч представителей G20, на которых будут присутствовать российские чиновники, в рамках весенней сессии МВФ и Всемирного банка. Однако Йеллен примет участие в первом заседании, посвященном войне в Украине, независимо от того, будет ли участвовать Россия, сообщили в американском Минфине.

Министр финансов Великобритании Риши Сунак также не будет присутствовать на некоторых заседаниях G20, сообщил Reuters источник в британском правительстве.

Представитель министерства финансов Франции отметил, что некоторые министры стран Большой семерки выйдут из зала перед выступлением Силуанова.

Кроме того, министры финансов стран G20 решили не выпускать общего коммюнике по итогам встречи в Вашингтоне из-за участия российской делегации.

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