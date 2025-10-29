Президент Украины Владимир Зеленский поручил определить «общественные нужды», на которые будут тратить средства от замороженных российских активов.

Об этом глава государства сообщил в Facebook по итогам совещания с членами правительства.

«Поручил министру финансов проработать конкретные общественные потребности в Украине, на которые должны направляться средства от замороженных российских активов», — написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года агентство Reuters писало, что руководство Евросоюза разрабатывает план использования замороженных российских активов — в формате для предоставления Украине «репарационного кредита».

Еврокомиссия предложила государствам-членам рассмотреть возможность использования для «репарационного кредита» €25 млрд замороженных российских активов, хранящихся в частных банках по всему ЕС, а не только €140 млрд в депозитарии Euroclear.

Финансовый депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения в Украину, расположен на территории Бельгии.

Газета Financial Times сообщала, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер требует, чтобы все страны Евросоюза разделили юридические и финансовые риски, связанные с «репарационным займом», и гарантировали полную сумму, чтобы Бельгии не пришлось возвращать ее в случае проблем.

В октябре 2025 года сообщалось, что ЕС ищет «план Б» для финансирования Украины из-за нежелания Бельгии использовать замороженные росактивы.