«Это неизведанные воды». Еврокомиссия ломает голову над вопросом, как использовать замороженные российские активы для поддержки Украины

Возможность использовать обездвиженные российские активы Еврокомиссия рассматривает по поручению Европейского Совета — соответствующее решение приняли лидеры ЕС в Брюсселе 23 октября. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, сообщает Интерфакс-Украина.

Реклама

«Стоит напомнить, прежде всего, что в выводах Европейского совета есть четкое обязательство по решению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Европейский совет остается преданным удовлетворению этих финансовых потребностей Украины. И именно в этом контексте Европейский совет пригласил комиссию предложить варианты. В этом отношении президент фон дер Ляйен также очень четко высказалась в вопросе, который ей был адресован на пресс-конференции Европейского совета, где она сказала, что, конечно, всегда есть другие варианты, кроме использования обездвиженных активов, но основное внимание все еще сосредоточено на этих активах», — ответила Пиньо.

Она подчеркнула, что в то время, как Еврокомиссия может рассмотреть «другие варианты, основное внимание должно оставаться на использовании заблокированных активов».

Отвечая на вопрос о возможной сумме финансирования, представитель Еврокомиссии по вопросам бюджета Балаш Узвари сообщил, что Еврокомиссия берет за основу оценку МВФ.

«Цифра, которую мы подразумеваем на 2026 и 2027 годы, составляет около $60 млрд. Поэтому это сумма, которую мы рассматриваем на следующие два года», — сказал он.

Пиньо не согласилась с оценкой некоторых журналистов относительно того, что саммит ЕС, который состоялся 23 октября, был провальным именно в этом вопросе.

«Я думаю, что по этому поводу можно сказать, что это неизведанные воды, не так ли? Это сфера, где мы раньше не действовали. Поэтому, очевидно, это сложный вопрос, и, очевидно, законно задавать вопросы и также законно, что мы в комиссии предложили ответы на эти вопросы. И именно в этом мы также видим вклад Европейского совета в этом смысле, чтобы иметь возможность услышать, на какие вопросы еще нужно ответить и какие вызывают беспокойство. И на этой основе наши коллеги сейчас как раз работают над определенными вариантами, стремясь ответить, рассмотреть любые все еще существующие беспокойства», — пояснила пресс-секретарь Еврокомиссии.

По ее словам, варианты для дальнейшего обсуждения «будут вскоре на столе, чтобы Европейский совет мог принять решение на этой основе».

Пиньо уточнила, что один из вариантов, который «мог бы спасти репарационный кредит, о котором шла речь, по крайней мере в Норвегии, и который впоследствии прокомментировали премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр Швеции по делам Европы Джессика Розенкранц, заключается в том, что Норвегия могла бы быть гарантом кредита и использовать замороженные активы».

Пресс-секретарь также разъяснила, что следующим шагом будут предложенные Еврокомиссией варианты, после чего пройдет их обсуждение и, как надеются в ЕС, на следующем Европейском совете будет принято окончательное решение.

Пиньо конкретизировала, что в рамках прошедшего заседания Европейского совета комиссия не вносила «ни одного предложения», но прошло обсуждение различных вариантов.

«Будет ли это охватывать только активы, обездвиженные в Бельгии, или также в других государствах-членах, еще предстоит выяснить. Поэтому это часть текущего обсуждения», — добавила она.

При этом пресс-секретарь Еврокомиссии вновь подчеркнула, что Европейский Совет подтвердил свое обязательство решить неотложные финансовые потребности Украины в 2026—2027 годах.

Как сообщалось, Евросоюз отложил до декабря решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Камнем преткновения стала позиция Бельгии, на территории которой расположен Euroclear — европейский депозитарий, в котором и хранится львиная доля активов Центробанка РФ. Премьер-министр Бельгии Барт де Вейвер хочет получить надежные гарантии, что если российские средства придется вернуть — в этом будут участвовать все страны-члены ЕС. Кроме того, он недоволен, что все внимание сосредоточено именно на активах, замороженных в Euroclear, в то время как в других странах таковые также имеются.

Также сообщалось, что в ходе встречи с Владимиром Зеленским председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что лидеры ЕС согласились обеспечить финансовую поддержку Украине в 2026—2027 годах.