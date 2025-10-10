Репарационный кредит для Украины. Премьер Бельгии обозначил красные линии при использовании замороженных активов РФ

Бельгия обозначила свои «красные линии» в отношении использования замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 млрд евро.

Власти стран Евросоюза спешат успокоить обеспокоенность Бельгии по поводу использования замороженных российских активов для финансирования репарационного кредита Украине. Решение может быть принято на саммите лидеров ЕС 23 октября, пишет Politico.

Среди 27 стран ЕС Бельгия имеет наибольший интерес в этом вопросе, поскольку на ее территории находится финансовый депозитарий Euroclear, в котором хранится большая часть российских активов, замороженных после полномасштабного вторжения в Украину.

Бельгийское правительство опасается, что может оказаться в ответе за любые юридические и финансовые претензии со стороны РФ и призывает страны ЕС предоставить гарантии по этому кредиту, что фактически означает использование средств налогоплательщиков для покрытия любых расходов.

«Эти гарантии не могут ограничиваться 170 млрд евро, которые Еврокомиссия предлагает мобилизовать. Потенциальная сумма может быть значительно выше… Гарантии не прекращают действовать автоматически после снятия санкций. Арбитражные процедуры могут возникнуть спустя годы», — заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер лидерам ЕС на неформальном саммите в Копенгагене в начале октября.

В конфиденциальном заявлении, представленном европейским лидерам 1 октября, подробно излагаются «красные линии», которые Де Вевер обозначил для коллег-лидеров и исполнительной власти ЕС.

К ним относятся:

— отказ от любых мер, которые могут быть истолкованы как конфискация активов;

— юридически обязывающие, строго реализуемые гарантии того, что европейские страны разделят все текущие и будущие риски как для Euroclear, так и для Бельгии;

— соглашение о немедленном внесении средств, если Euroclear потребуется вернуть активы РФ, например, после заключения мирного соглашения.

«Заявление премьер-министра Бельгии подняло множество сложных вопросов, и они все еще изучаются. В конечном счете, гарантии должны быть надежными», — заявил высокопоставленный дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным, чтобы раскрыть содержание конфиденциального заявления.

Еврокомиссия предложила использовать 175 млрд евро замороженных российских активов, инвестированных в западные государственные облигации, для финансирования репарационного кредита Украине в размере 140 млрд евро и погашения предыдущего кредита G7, предоставленного Украине.

В настоящее время средства хранятся на депозите в Европейском центральном банке под управлением Euroclear.

Ранее сообщалось, что Европейский центробанк выдвинул свое требование для предоставления Украине репарационного кредита.