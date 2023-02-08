Ушла с молотка. Виллу «дочки» российского банка в Конча-Заспе продали за 311 млн грн 8 февраля, 16:53 Проминвестбанк (Фото:Delo.ua)

Виллу Проминвестбанка в Конча-Заспе продали на аукционе за 311 млн грн.

Фонд гарантирования вкладов физлиц продал виллу в Конча-Заспе, которая принадлежала Проминвестбанк (украинской «дочке» ВЭБ.РФ) за 311,1 млн грн.

Об этом говорится в сообщении Фонда.

Видео дня

Аукцион по продаже загородного комплекса с роскошной меблированной виллой, несколькими гостевыми домиками, СПА-центром, рестораном и гостиницей на территории прошел в январе этого года.

Стартовая цена виллы составила 187,6 млн. грн. Победил участник, предложивший ставку в размере 311,1 млн грн.

Конверсия продаж (соотношение цены продаж к стартовой) достигла 166%. Победитель перечислил всю сумму за лот, продолжается подготовка к подписанию договора купли-продажи.

Средства будут направлены на расчет с кредиторами банка.

Ранее сообщалось, что Фонд госимущества выставил на продажу два здания Проминвестбанка в Киеве.

Также сообщалось, что Кабинет министров готовится разделить между государственными структурами конфискованные в мае активы украинских «дочек» российских банков — МР Банка (экс-Сбербанка) и Проминвестбанка.

Национальный банк 25 февраля 2022 года принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации: АО Международный резервный банк, на 100% принадлежащий Сбербанку России, и Проминвестбанк, на 99,77% принадлежащий российскому госбанку ВЭБ.РФ. После этого Фонд гарантирования вкладов физлиц начал выплаты вкладчикам этих банков в пределах гарантированной суммы (200 тыс. грн).

НБУ предложил принудительно изъять финансовые активы этих банков в доход государства, оценив их в 26 млрд грн.

